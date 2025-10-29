Concordia: detuvieron a tres peligrosos delincuentes tras agredir a un joven; hallaron drogas, armas y dinero en los allanamientos

Según lo informado a 7Paginas, el hecho que originó la investigación ocurrió alrededor de las 16 horas, cuando la víctima —hijo de una ciudadana que posteriormente radicó la denuncia— fue atacada físicamente por dos sujetos. A partir de ese episodio, la Policía de Entre Ríos desplegó una exhaustiva investigación que derivó en tres allanamientos, realizados este martes cerca de las 18:30, bajo órdenes del Juez de Garantías N°2, Dr. Ives Bastian, y con intervención del Fiscal José Arias.

Allanamientos y resultados

Allanamiento N°1:

En una vivienda se logró el secuestro de tres envoltorios con cocaína, con un pesaje total de 124 gramos, una balanza de precisión, 10 cartuchos calibre .22, un teléfono celular, y $155.000 en efectivo. Además, se incautó una pistola semiautomática calibre .22 largo, marca Bersa 226, con el cargador completo.

Durante el operativo fueron aprehendidos un hombre y dos mujeres, quienes quedaron a disposición de la Justicia por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El hombre detenido sería uno de los autores materiales de la agresión ocurrida días atrás.

Allanamiento N°2:

En otro domicilio, los uniformados secuestraron un rifle de aire comprimido. En este procedimiento no hubo aprehendidos.

Allanamiento N°3:

En la tercera vivienda inspeccionada se incautó una manopla de acero cromada y una réplica de arma de fuego tipo pistola a gas comprimido, calibre 4.5 mm, marca Action, con cargador extraíble.

Además, durante la inspección intervino la Brigada de Prevención de Delitos Rurales Concordia, que labró un acta por infracción a la Ley Provincial de Caza N°4841, ya que se constató la tenencia ilegal de aves silvestres en cautiverio.

En el lugar se encontraron 19 jaulas, 9 tramperas, 10 jaulas grandes y 16 aves, entre ellas cardenales copete colorado, brasitas del fuego, cabecitas negras, mixtitos, celestinos y siete colores. Las jaulas fueron decomisadas y destruidas, mientras que las aves fueron liberadas en su hábitat natural.

Investigación en curso

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía de Concordia, mientras la investigación continúa para determinar la participación de los implicados en la agresión y su posible vinculación con actividades delictivas relacionadas al narcotráfico y la tenencia ilegal de armas.