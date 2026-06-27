Concordia: Detuvieron a un joven que presuntamente salió a vender marihuana en bicicleta

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:10 horas en la intersección de J. J. Valle y Próspero Bovino, donde efectivos que participaban de un operativo preventivo observaron a un masculino circulando en bicicleta.

De acuerdo a la información policial, antes de ser alcanzado por los efectivos, el joven arrojó un envoltorio de nylon negro de gran tamaño y una balanza, actitud que despertó las sospechas de los uniformados, quienes procedieron a identificarlo y preservar los elementos descartados.

Posteriormente tomó intervención personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las diligencias de rigor y confirmó que el envoltorio contenía 25,2 gramos de marihuana compactada.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados una balanza de precisión, elemento habitualmente utilizado para el fraccionamiento de estupefacientes, y una bicicleta marca Rydetech, rodado 29, de color negro con detalles rojos, en la que se movilizaba el sospechoso.

La causa quedó en manos de la fiscal Dra. Natalia Conti, quien dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación y determinar la situación procesal del involucrado.

La Misiva digital, grupo CAI-7Paginas