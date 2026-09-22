Concordia: Detuvieron a un menor de 16 años con un arma de fuego cargada

Un menor de 16 años fue detenido durante la tarde de este lunes en Concordia, luego de ser encontrado en la vía pública portando un arma de fuego cargada.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de Ruta 4 y República Árabe de Siria, hasta donde acudió personal de Comisaría Octava, a bordo del móvil 1448, tras un aviso sobre una discusión a los gritos entre dos hombres, uno de los cuales aparentemente llevaba un arma.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un joven que se tocaba la zona de la cintura y que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue rápidamente reducido.

Durante la intervención, los policías observaron que llevaba lo que aparentaba ser un arma de fuego en la cintura. Al identificarlo, constataron que se trataba de un adolescente de 16 años.

Por disposición del fiscal Dr. Mario Figueroa, se solicitó la correspondiente autorización judicial para realizar la requisa personal.

Una vez obtenida la autorización de la jueza de Familia, los efectivos procedieron a requisar al menor, con resultado positivo.

Como consecuencia del procedimiento, se secuestró un revólver calibre .22, junto con cinco cartuchos del mismo calibre y dos vainas servidas.

Además, intervino personal de la División Policía Científica, que realizó al adolescente la correspondiente prueba de dermotest.

Finalmente, el fiscal Dr. Mario Figueroa dispuso la detención del menor por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Tras la medida, intervino personal de la Comisaría del Menor y la Familia, que quedó a cargo del adolescente y de las actuaciones correspondientes.

Redaccion de 7Paginas