Concordia: detuvieron a un peligroso delincuente que efectuó disparos contra la policía

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que el hecho inicial se produjo alrededor de las 22 horas, cuando un funcionario policial que se encontraba de franco de servicio circulaba por calles P. A. de Sarmiento y Córdoba. En ese lugar advirtió un conflicto de violencia de género, por lo que descendió de su vehículo e inmediatamente se identificó como funcionario.

Uno de los sujetos involucrados en el altercado, al notar la presencia policial, emprendió la fuga y, en su huida por calles P. A. de Sarmiento y C. Gómez, efectuó cuatro disparos de arma de fuego contra el efectivo, quien logró resguardarse pero perdió de vista al agresor.

Tras el inicio de la causa judicial y con las pruebas reunidas en la investigación, la Justicia libró seis órdenes de allanamiento que fueron concretadas este martes al mediodía. El operativo arrojó resultados positivos: se incautaron 16 teléfonos celulares, 31 gramos de marihuana, una balanza de precisión, tijeras, recortes de nylon, una réplica de arma de fuego y un revólver calibre .38 cargado con tres proyectiles. También fue secuestrado un automóvil Renault Megane color gris.

Además, en el procedimiento fueron detenidas dos personas: una de ellas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y la otra porque pesaba sobre ella un mandamiento de captura y detención vigente.