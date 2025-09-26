Concordia: detuvieron a una pareja que vendía drogas en el barrio José Hernández

Resultados del operativo, durante los procedimientos se incautaron:
24 envoltorios con cocaína
Un trozo compacto tipo piedra de cocaína, alcanzando un pesaje total de 51,6 gramos
$89.600 en efectivo
10 teléfonos celulares
Detenidos
Como resultado de los allanamientos, fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, quienes serían pareja y estarían vinculados directamente con la comercialización de drogas en la zona.
Investigación judicial
La investigación está bajo la órbita de la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1, cuyo titular es el Dr. Mauricio Guerrero.
7Paginas