Jueves 25 de septiembre de 2025
Concordia: detuvieron a una pareja que vendía drogas en el barrio José Hernández

En la tarde de este jueves, personal de la División Drogas Peligrosas de Concordia llevó adelante dos allanamientos en el barrio José Hernández, en el marco de una investigación judicial por venta de estupefacientes.
Redacción 7Paginas

Resultados del operativo, durante los procedimientos se incautaron:

24 envoltorios con cocaína

Un trozo compacto tipo piedra de cocaína, alcanzando un pesaje total de 51,6 gramos

$89.600 en efectivo

10 teléfonos celulares

Detenidos

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, quienes serían pareja y estarían vinculados directamente con la comercialización de drogas en la zona.

Investigación judicial

La investigación está bajo la órbita de la Fiscalía a cargo del Dr. Fabio Zabaleta, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1, cuyo titular es el Dr. Mauricio Guerrero.

