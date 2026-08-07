Concordia: dictarán una capacitación sobre Inteligencia Artificial aplicada a Recursos Humanos

El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) anunció la apertura de inscripciones para una nueva capacitación orientada a una de las herramientas que está transformando el mundo laboral: la Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de Recursos Humanos.

Bajo el título “Inteligencia Artificial en Recursos Humanos: cómo integrar IA en la gestión de personal”, la propuesta tendrá carácter presencial y se desarrollará en dos encuentros, los días miércoles 12 y 19 de agosto, de 20 a 22 horas, en la sede del CCISC, ubicada en La Rioja 622.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, la capacitación estará a cargo de las licenciadas María Virginia León y María Eugenia Cortina y está dirigida a empresarios, propietarios de negocios, responsables de áreas de Recursos Humanos, profesionales, estudiantes y distintos actores vinculados al mercado laboral.

Qué contenidos se abordarán

Durante los dos encuentros se presentará un panorama sobre el estado actual de la Inteligencia Artificial y sus posibilidades de aplicación concreta en la gestión de personas.

Uno de los principales ejes será la utilización de IA generativa en los procesos de búsqueda y selección de personal, incluyendo la elaboración de prompts efectivos y la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial a las distintas etapas del proceso, incluso durante las entrevistas.

La propuesta también abordará herramientas vinculadas al clima laboral, indicadores, informes de People Analytics, elaboración de planes de acción y toma de decisiones basada en Inteligencia Artificial.