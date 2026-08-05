Concordia: dictaran una importante capacitación sobre catering y servicios gastronómicos

El equipo de capacitaciones del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) anunció que continúan abiertas las inscripciones al Programa de Formación “Catering y Servicios Gastronómicos: análisis del negocios y características”, instancia de formación que revestirá el formato de curso-taller presencial e intensivo y que consistirá en 8 encuentros a llevarse a cabo los días miércoles de 14 a 16 hs, a partir de este miércoles 5 de agosto.

En cuanto a los ejes temáticos, segun lo anticipado a 7Paginas, la actividad de formación comenzará introduciendo sobre tipos de operatorias, equipamientos y maquinarias específicas para luego adentrarse de lleno en conceptos tales como organigrama de cocina, desarrollar el nexo entre la cocina y el salón, los menues y presupuestos, la relación con la ocasión, el cliente y la cantidad de comensales.

Equipamiento, personal, roles y responsabilidades, tiempos de preparación, proveedores, plan de compras, envases y transporte de alimentos serán otros de los principales contenidos.

Sobre el capacitador: el curso estará a cargo de Sergio Resia, quien además de desempañarse como docente cuenta con vasta experiencia en la industria hotelera y gastronómica. Es chef ejecutivo formado en la escuela del Gato Dumas, docente de la Tecnicatura en Gestión Gastronómica (FCAL UNER), CEO y fundador de un reconocido espacio gastronómico de la región.

Cronograma de cursado: desde el miércoles 5 de agosto al 23 de septiembre hasta el miércoles (8 miércoles continuados en el horario de 14 a 16 hs)

En cuanto a las inscripciones, los interesados deben inscribirse a través de la sección «Capacitaciones» del sitio web www.centrodecomercio.org.ar. Por consultas e información adicional, desde la coordinación de capacitaciones del CCISC señalaron que los interesados también pueden acercarse a La Rioja 622 en horario de 08 a 12 hs y de 16 a 20 hs, tomar contacto al teléfono 421 1551, al whatsapp 3454746866 o bien, escribir al correo electrónico ccisc@concordia.com.ar