Concordia: disputa entre vecinos terminó con el hallazgo de drogas en un kiosco

El conflicto

El problema se originó cuando una de las familias instaló un kiosco en su domicilio, a tan solo una casa de distancia de otra familia que ya tenía el mismo tipo de comercio. La competencia desató una fuerte disputa que incluyó cortes de luz a modo de represalia y amenazas cruzadas.

El operativo

En el marco de la investigación, este jueves se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Carretera La Cruz, donde los efectivos secuestraron:

15 cartuchos calibre 22 sin percutar

19 envoltorios de cocaína (2,1 gramos)

2 envoltorios de marihuana (2,5 gramos)

Recortes varios utilizados para el fraccionamiento

$21.500 en efectivo

3 teléfonos celulares

Un detenido

Tras el procedimiento, un hombre fue aprehendido por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes. Todo lo actuado quedó bajo conocimiento del fiscal Arias, quien lleva adelante la investigación.

