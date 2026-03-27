Concordia distinguió a sus «Mujeres Destacadas 2026»: un tributo al compromiso, la vocación y la transformación social

En una jornada que trascendió lo legislativo para transformarse en un encuentro de gratitud ciudadana, el Concejo Deliberante de Concordia se reunió este jueves para honrar a las protagonistas de nuestro crecimiento social. El recinto no solo albergó un acto protocolar; fue el escenario donde se visibilizaron historias de vida que, desde el silencio o la primera línea de acción, transforman la realidad de nuestra comunidad.

La ceremonia estuvo encabezada por la concejal Eliana Lagraña, acompañada por sus pares, la Dra. Laura Sitzmann de Azcué y el Secretario de Salud Municipal, Dr. Diego Sauré. Familiares y vecinos colmaron las barras para celebrar trayectorias que son ejemplo de liderazgo y espíritu de servicio.

Voces que inspiran

Al ser reconocidas, las homenajeadas coincidieron en un mensaje de renovación del compromiso: un pacto implícito de seguir trabajando por una Concordia más justa y solidaria. «Este reconocimiento es un puente entre el Estado y el corazón de la comunidad», se destacó durante el cuarto intermedio cargado de emotividad.

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A continuación, los perfiles de las nueve ciudadanas excepcionales que recibieron el aplauso de la comunidad:

María Laura Arrizabalaga: Referente en educación física adaptada y equinoterapia. Lidera el Centro Municipal Pucará, mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad desde hace más de dos décadas.

Marianela Cardozo: Jefa de división en la Línea 102. Creadora del proyecto “Uso Responsable de Redes Sociales”, es una pieza clave en la educación digital y prevención del ciberacoso para niños y docentes.

Siomara Cristina Casañas: Tras su jubilación como docente, preside una asociación civil en el barrio Nebel. Su labor comunitaria abarca desde la atención de emergencias hasta el acompañamiento constante a los vecinos.

Mirta Teresa Garay: Pilar de la organización Conciencia Animal. Su gestión en rescates y coordinación de acciones de tenencia responsable la han convertido en una referente indiscutida de la protección animal local.

Graciela Guerrero: Profesora de Historia y Latín con vasta trayectoria regional. Desde hace 20 años, como secretaria de la Asociación Cultural Sanmartiniana, se dedica a difundir valores históricos fundamentales.

Mónica María Mainez: Directora de la ONG Por el Silencio desde hace más de 20 años. Maestra condecorada con el Premio Antequeda, dedica su vida a la contención y educación integral de niños en situación de vulnerabilidad.

Florencia Martínez: Cofundadora de Volando Alto. Su ONG educa actualmente a 150 chicos de barrios vulnerables, brindando herramientas de inserción laboral y esperanza a través de la educación.

Liliana Miño: Con 28 años de servicio en la Policía de Entre Ríos, fue la primera mujer en liderar la División Operaciones y Seguridad. Actualmente es la Subjefa de la Departamental Concordia, siendo ejemplo de carrera profesional y vida familiar.

Elisa Zacarías: Proteccionista independiente con más de 40 años de trayectoria dedicada al rescate de animales en situación de abandono. Su solidaridad desinteresada es un faro para el proteccionismo local.

Con información de prensa HCD

Redaccion de 7Paginas