Concordia: doblo en U y provocó un accidente

Un accidente de tránsito movilizó al personal policial y sanitario en la tarde de hoy viernes. Alrededor de las 17:40 horas, efectivos de la Comisaría Segunda debieron intervenir en la intersección de calles Las Heras y La Paz tras producirse una colisión entre un automóvil y una motocicleta.

Los detalles del hecho

De acuerdo a las primeras pericias, un automóvil Peugeot 208, que era conducido por un joven de 21 años, realizó una maniobra prohibida al girar en «U» en plena intersección.

Producto de esta acción imprevista, una motocicleta Honda XR, comandada por un joven de 19 años que circulaba por la misma zona, no pudo evitar el impacto y terminó colisionando contra la parte trasera del vehículo mayor.

Estado de salud y peritajes

En el lugar se hizo presente una ambulancia del servicio de emergencias 107, que procedió al traslado inmediato del motociclista hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat. Desde el nosocomio informaron posteriormente que el joven presenta lesiones de carácter leve, a pesar de la espectacularidad del impacto.

Además del personal policial, trabajó en el sitio el equipo de Tránsito Municipal, realizando las actas correspondientes y el control de la documentación de ambos conductores. Las autoridades reiteran el pedido de precaución y el respeto a las normas de tránsito para evitar siniestros que pongan en riesgo la vida de los vecinos.

Redacción 7Paginas