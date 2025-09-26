7PAGINAS

Viernes 26 de septiembre de 2025
Concordia: dos motociclistas heridos tras esquivar caballos sueltos en Av. Rucci

En la tarde de este viernes se registró un accidente de tránsito en la curva de acceso a Benito Legeren, sobre avenida Rucci, cuando dos motociclistas cayeron al intentar evitar una colisión múltiple provocada por la presencia de caballos sueltos en la calzada.
Redacción 7Paginas

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, los conductores se desplazaban en dirección oeste cuando una camioneta detuvo su marcha de manera brusca. En esa maniobra, ambos motociclistas se vieron obligados a esquivar el vehículo y, al mismo tiempo, los equinos que ocupaban la cinta asfáltica, lo que derivó en la caída de los rodados.

Heridos y vehículos involucrados

La conductora de una Yamaha YBR 125 sufrió escoriaciones y politraumatismos, quedando en observación médica.

El conductor de una Mondial Tundra resultó con traumatismo y una herida cortante en el dedo meñique izquierdo, permaneciendo también bajo observación.

Ambos fueron trasladados por el servicio de emergencias 107 al hospital Masvernat, donde las lesiones fueron diagnosticadas como de carácter leve.