Concordia: dos mujeres protagonizaron un accidente y una motociclista fue hospitalizada

Un accidente de tránsito protagonizado por dos mujeres se registró durante la tarde de este viernes en la ciudad de Concordia y terminó con una de las conductoras trasladada al hospital.

Personal de la Comisaría Segunda intervino en el siniestro vial ocurrido en inmediaciones de las calles H. Primo y Ramírez, donde estuvieron involucrados una motocicleta y un automóvil.

Según las primeras actuaciones, se trató de una Gilera Smash de 110 cc, conducida por una mujer mayor de edad, y un Volkswagen Gol Trend, al mando de otra mujer, también mayor de edad.

De acuerdo con la información policial brindada a 7Paginas, por causas que son materia de investigación, la motocicleta circulaba por calle Ituzaingó en sentido sur-norte cuando, por circunstancias que se intentan establecer, terminó impactando contra el lateral derecho del automóvil.

El Volkswagen Gol Trend transitaba por calle Alem en sentido oeste-este al momento de producirse la colisión.

Trasladada al Masvernat

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta sufrió lesiones y debió ser asistida en el lugar.

Una ambulancia del servicio de emergencias 107 realizó su traslado hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió atención médica.

Las autoridades aguardaban el correspondiente informe médico para determinar el carácter de las lesiones sufridas por la motociclista.

Personal policial trabajó en el lugar para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.