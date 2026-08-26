Concordia: dos propuestas para disfrutar y acompañar a los emprendedores locales

La Municipalidad de Concordia dio a conocer dos nuevas propuestas destinadas a acompañar y fortalecer a los emprendedores, artesanos y productores locales, con actividades previstas para los próximos días.

Se trata de una edición especial de la Feria de Emprendedores de la Economía Social y una nueva edición de la Feria Paseo del Río, que ofrecerán distintas alternativas para comprar productos locales y disfrutar en familia.

Feria de Emprendedores en Plaza 25 de Mayo

La Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, a través de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, realizará una nueva edición de la Feria de Emprendedores de la Economía Social.

La actividad se desarrollará el jueves 27 y viernes 28 de agosto, de 9 a 19 horas, en Plaza 25 de Mayo.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos y encontrar una amplia variedad de productos elaborados y comercializados por emprendedores de Concordia.

La propuesta incluirá panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, artesanías, plantas, productos sublimados, entre otras opciones.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca fortalecer los espacios de comercialización y generar nuevas oportunidades para los emprendedores de la economía social, permitiéndoles ofrecer sus productos directamente a los vecinos.

Al respecto, el jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, remarcó la importancia de sostener este tipo de iniciativas.

“Estas ferias son una herramienta concreta para acompañar a nuestros emprendedores, generar oportunidades de comercialización y acercar su producción a los vecinos. Cada puesto representa trabajo, esfuerzo y una historia detrás de cada producto”, señaló.

Nueva edición de la Feria Paseo del Río

La segunda propuesta tendrá lugar el domingo 30 de agosto, de 14 a 18 horas, en el Centro de Convenciones Concordia, ubicado en San Lorenzo Oeste 101.

Se trata de una nueva edición de la Feria Paseo del Río, Edición Invierno, que propone una jornada para disfrutar en familia y, al mismo tiempo, acompañar a emprendedores, artesanos y productores de la ciudad.

Los visitantes podrán recorrer los diferentes puestos y conocer propuestas locales en un espacio pensado como punto de encuentro durante la temporada invernal.

“Queremos que estas propuestas sean también espacios de encuentro para la comunidad. La Feria Paseo del Río nos permite reunir a emprendedores, artesanos, productores y vecinos en una jornada diferente, donde se puede disfrutar, conocer nuevas propuestas y, al mismo tiempo, apoyar el trabajo local”, sostuvo Parra.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo invitaron a toda la comunidad a participar de ambas actividades y acompañar a quienes producen, emprenden y generan valor en Concordia.

Agenda

Feria de Emprendedores de la Economía Social

📅 Jueves 27 y viernes 28 de agosto

🕘 De 9 a 19 horas

📍 Plaza 25 de Mayo

Feria Paseo del Río – Edición Invierno

📅 Domingo 30 de agosto

🕑 De 14 a 18 horas

📍 Centro de Convenciones Concordia – San Lorenzo Oeste 101