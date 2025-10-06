7PAGINAS

Domingo 5 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Concordia: El arroz con pollo más grande del mundo se hace solidario

Este domingo 5 de octubre, desde muy temprano en la mañana y pese al mal tiempo, Rotary Club Concordia y Fundación Conin Ayuí, con la colaboración de los Scouts del grupo General Francisco Ramírez, conocido como “la Pancho”, llevaron a cabo el arroz con pollo solidario más grande del mundo (aunque no hay registro oficial que lo certifique, pero sería similar al que se hizo en La Plata en el año 2014.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La jornada reunió a numerosos voluntarios que trabajaron durante horas para preparar y servir el plato, destacándose por la organización y el compromiso de todas las instituciones involucradas.

Si bien la magnitud del plato es llamativa, lo que realmente sobresale es el objetivo solidario del evento. Todo lo recaudado será destinado a ayudar a las familias más vulnerables de Concordia, una ciudad que sigue siendo una de las más afectadas por la pobreza en el país.

El evento se convirtió en un símbolo de solidaridad y trabajo comunitario, demostrando que, más allá de la cantidad, lo que cuenta es el impacto positivo que estas acciones generan en quienes más lo necesitan.

Fotos: Marcelo Cortiana

Redaccion de 7Paginas