Concordia: El arroz con pollo más grande del mundo se hace solidario

La jornada reunió a numerosos voluntarios que trabajaron durante horas para preparar y servir el plato, destacándose por la organización y el compromiso de todas las instituciones involucradas.

Si bien la magnitud del plato es llamativa, lo que realmente sobresale es el objetivo solidario del evento. Todo lo recaudado será destinado a ayudar a las familias más vulnerables de Concordia, una ciudad que sigue siendo una de las más afectadas por la pobreza en el país.

El evento se convirtió en un símbolo de solidaridad y trabajo comunitario, demostrando que, más allá de la cantidad, lo que cuenta es el impacto positivo que estas acciones generan en quienes más lo necesitan.

Fotos: Marcelo Cortiana

Redaccion de 7Paginas