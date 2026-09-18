Concordia: el Centro de Desarrollo Infantil “Arco Iris” comenzará a funcionar en barrio Esperanza

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Arco Iris” comenzará próximamente a funcionar en el barrio Esperanza de Concordia, luego de su relocalización y como resultado de un trabajo articulado entre la Municipalidad de Concordia, la Fundación Obra Misionera Nueva Vida y el Consejo General de Educación.

El nuevo espacio estará ubicado en el predio que la iglesia posee sobre boulevard Yuquerí, entre Germán Abdala y 11 de Noviembre, una zona de la ciudad que comprende al barrio Esperanza y que se encuentra próxima a sectores como Villa Cresto y Los Pájaros.

La apertura del CDI busca dar respuesta a una demanda de las familias de la zona noroeste de Concordia, particularmente en materia de atención y acompañamiento durante la primera infancia.

Azcué recorrió las instalaciones

El intendente Francisco Azcué visitó el lugar, donde se llevan adelante las últimas tareas de acondicionamiento del edificio antes de su puesta en funcionamiento.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia de la articulación entre el Estado y las instituciones de la comunidad.

“Esto es lo que necesitamos, trabajar de esta manera y que cada uno haga todo lo que está a su alcance porque sin dudas que nos hace mejores”, sostuvo Azcué.

El intendente también hizo referencia a las necesidades que presenta el sector de la ciudad y al rol del Estado frente a situaciones de vulnerabilidad.

“Este sector de la ciudad presenta muchas demandas y una de ellas era la de poder contar con un CDI. Desde la gestión sabemos que hay situaciones de vulnerabilidad a las que se les debe dar respuestas, que son complejas pero que como Estado no debemos estar ausentes”, afirmó.

Recibirá inicialmente a 17 niños

La directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Adriana Medina, adelantó que se prevé que el Centro de Desarrollo Infantil comience a funcionar próximamente con una matrícula inicial de 17 niños, de entre 45 días y 3 años de edad.

“Nos pone muy contentos poder dar este paso, que los chicos de esta zona puedan tener un Centro de Desarrollo Infantil, que ha despertado mucho interés en la comunidad porque son varias las familias con las que ya estamos en contacto”, señaló Medina.

De esta manera, el nuevo CDI permitirá acompañar a niños pequeños y brindar a sus familias un espacio de atención y desarrollo en un sector donde existía una demanda concreta por este tipo de servicios.

Un convenio para utilizar las instalaciones

La puesta en marcha del “Arco Iris” será posible mediante un convenio entre la Municipalidad de Concordia y la Fundación Obra Misionera Nueva Vida, que contempla el uso gratuito de las instalaciones.

A su vez, el Consejo General de Educación tendrá participación mediante el aporte del personal docente que se desempeñará en el Centro de Desarrollo Infantil.

La pastora Ligia Wurfel, integrante de la Fundación Obra Misionera Nueva Vida, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones y agradeció tanto al Municipio como al Consejo General de Educación.

“Agradecemos a la Municipalidad y al Consejo General de Educación por poder trabajar en conjunto y desde nuestro lugar, aportar un espacio que les permita desarrollar actividades, no sólo con los niños sino también con las familias”, expresó.

El proyecto apunta así no solamente a la atención de los niños, sino también a fortalecer el vínculo con las familias de la zona y generar un espacio comunitario de acompañamiento.

Autoridades presentes

Durante la recorrida también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Carlos Gatto; el director Departamental de Escuelas, Alejandro Ramírez; y las supervisoras Soraya Ramat y Cecilia García.

Con las últimas tareas de puesta a punto en marcha, el CDI “Arco Iris” se prepara para iniciar sus actividades y convertirse en un nuevo espacio de atención a la primera infancia en el noroeste de Concordia.