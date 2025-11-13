Concordia: el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026 del EDOS, con foco en la eficiencia y la autosustentabilidad

La viceintendente y presidenta del Cuerpo, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, destacó que el nuevo presupuesto, que asciende a 13.100 millones de pesos, se apoya en una planificación “orientada a la eficiencia y a la autosustentabilidad”. Además, resaltó el crecimiento de la autonomía financiera del organismo y la fuerte inversión en modernización de servicios.

Un presupuesto que fortalece la independencia del EDOS

Reta de Urquiza subrayó que el 63% del financiamiento del EDOS proviene de la recaudación directa de tasas por servicios de agua y saneamiento, mientras que las transferencias municipales representan el 37% del total, unos 4.800 millones de pesos.

“Ese porcentaje viene disminuyendo año tras año. Cuando asumimos, superaba el 50%. Este cambio refleja una gestión enfocada en la eficiencia y en la optimización de los recursos internos, avanzando hacia la plena autosuficiencia”, explicó la Viceintendente.

El presupuesto también contempla una inversión de capital de $1.550 millones destinada a la renovación de infraestructura y equipamiento:

$1.000 millones para Trabajos Públicos, orientados al mejoramiento y ampliación de la red de agua y cloacas de la ciudad.

$550 millones para Bienes de Capital, que se destinarán a la renovación de la flota vehicular y equipamiento operativo.

Donación de terrenos con fines sociales

Durante la sesión, el cuerpo también aprobó la aceptación de la donación de dos lotes de terreno a favor del municipio. La Viceintendente agradeció el gesto y explicó que la donación es “con cargo”, ya que los donantes solicitaron que los terrenos se utilicen prioritariamente para el desarrollo infantil y programas de capacitación y acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.

Declaraciones de interés cultural y educativo

Entre otros temas, el Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal, Cultural y/o Educativo una serie de actividades que se desarrollarán durante noviembre:

14, 15 y 16 de noviembre: XIII Encuentro Latinoamericano de Poetas y Narradores (impulsado por Silvina Ovelar).

14 de noviembre: 6ª edición del Desfile “Tecni-Moda” (impulsado por Mauricio Rey).

15 de noviembre: 5ª Marcha del Orgullo de Concordia (impulsada por Carolina Amiano).

19 de noviembre: 8º Evento Red Inmobiliaria Concordia, que contará con la disertación del médico Conrado Estol (impulsado por Mauricio Rey).

Además, fue autorizada la instalación de una escultura de bronce en el espacio verde del Centro de Convenciones, conforme a la ordenanza presentada por el concejal Dr. Mauricio Rey.

Finalmente, se convocó a la Comisión de Nomenclatura Urbana para una reunión el próximo martes a las 11:00 hs, a solicitud del concejal Godoy.

Con información de prensa H.C.D

Redaccion de 7Paginas