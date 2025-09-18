7PAGINAS

Jueves 18 de septiembre de 2025
Concordia: el Concejo Deliberante ratificó la exclusión de un proveedor investigado en la causa Murua

En una decisión unánime que refuerza el compromiso con la transparencia en la gestión pública, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves un proyecto de resolución que rechaza el recurso de apelación presentado por las firmas Ahora Voy S.R.L. y Partarrié Distribuciones S.A.S.. De esta manera, el cuerpo legislativo ratificó la suspensión de ambas empresas del Registro de Proveedores de la Municipalidad, medida que había sido adoptada previamente por el Departamento Ejecutivo.
La resolución se fundamenta en la Ordenanza N° 34.698, que establece la importancia del principio de idoneidad en la contratación estatal. Según se detalla en el texto, ese principio se ve “seriamente comprometido” en este caso, ya que las firmas están involucradas en una investigación judicial por presuntas irregularidades y defraudaciones al erario público provincial, en el marco de la causa Murua, vinculada a la compra de alimentos para comedores escolares.

El documento legislativo aclara que si bien el Concejo Deliberante no tiene competencia en el proceso penal, sí le corresponde controlar la “legitimidad, razonabilidad y oportunidad” de la medida preventiva, la cual fue considerada “debidamente fundada”.

La suspensión tendrá carácter provisorio hasta que la justicia se expida. En caso de absolución, las empresas podrían ser reincorporadas al registro municipal, mientras que una eventual condena derivará en la exclusión definitiva.

Con esta decisión, el Concejo Deliberante acompaña la política de transparencia impulsada por el Ejecutivo municipal y garantiza que el Estado local no mantendrá vínculos comerciales con firmas bajo investigación judicial por delitos que afectan al patrimonio público.