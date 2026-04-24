Concordia: El Consejo Municipal del Adulto Mayor celebró su tercera asamblea con eje en la salud

La Municipalidad de Concordia continúa fortaleciendo sus canales de diálogo con la tercera edad. En la mañana de este viernes, se llevó a cabo la Tercera Asamblea del Consejo Municipal del Adulto Mayor, un órgano institucional clave para el diseño y monitoreo de políticas públicas que impacten directamente en la calidad de vida de las personas mayores de nuestra ciudad.

La jornada, desarrollada en la Sala de Reuniones del Concejo Deliberante, estuvo encabezada por el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, y la Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal.

La salud como prioridad

El eje central de esta tercera convocatoria fue el funcionamiento del sistema sanitario. Representantes de los principales centros asistenciales y organismos de salud brindaron un detallado panorama sobre las prestaciones médicas vigentes y la organización de los turnos en la ciudad.

Uno de los anuncios más celebrados por los representantes de los jubilados fue la confirmación de que el Hospital Carrillo cuenta con guardia médica las 24 horas, un servicio esencial para la descentralización de la atención de urgencias.

“Este Consejo permite generar un ámbito de diálogo directo entre instituciones y representantes de los adultos mayores, promoviendo soluciones concretas a partir del trabajo conjunto”, destacó Ariel Gorostegui.

Hacia una mejor información

Además de la atención médica, se planteó la necesidad urgente de implementar instancias de capacitación e información para los adultos mayores. El objetivo es que los jubilados conozcan con precisión qué servicios tienen a disposición y cómo realizar los trámites necesarios para acceder a ellos sin demoras.

En este sentido, Gladys Portugal remarcó: “Estos espacios son fundamentales para escuchar, informar y acompañar, fortaleciendo la participación y el acceso a derechos”.

Presencias institucionales

La asamblea contó con una amplia representación del sector público y privado, entre ellos:

Salud: Dr. Guillermo Diego Bossa (Hospital Masvernat); Rosana Fernández (Hospital Carrillo); Leticia Saucedo y Teresa González (Sanatorio Concordia).

Gestión Pública: Matías Benítez (Atención Ciudadana); Victoria Jauregui (Desarrollo Social); Josefina Sánchez (Caja de Jubilaciones de la Provincia); la concejal Verónica Del Boca y Andrea Chirino (Hogar Isthilart).

Centros de Jubilados: Mercedes Carbonara (Provinciales) y Jorge Segovia.

Próximo encuentro

Desde la gestión municipal se subrayó la importancia de dar continuidad a estos encuentros estratégicos. En ese sentido, se confirmó que la próxima reunión del Consejo se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo a las 9:00 horas, donde se seguirá trabajando en la agenda de protección de derechos de las personas mayores.

Redacción 7Paginas