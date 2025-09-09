Concordia: el Gimnasio Municipal reabrió sus puertas tras obras de puesta en valor

El intendente Francisco Azcué, acompañado por la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez y la encargada del lugar Laura Balín, recorrió las instalaciones antes de la disputa de un partido de vóley, con el que se celebró la reapertura.

Obras realizadas

Azcué destacó que los trabajos se ejecutaron con fondos propios de la Municipalidad, subrayando la importancia de invertir en infraestructura deportiva:

“Son obras que permiten continuar fortaleciendo el deporte de nuestra ciudad”, afirmó.

Por su parte, Pérez detalló que se llevó adelante un trabajo integral en el piso, que incluyó pulido, limpieza y aplicación de una nueva capa de laca, lo que dejó la superficie en óptimas condiciones para la práctica deportiva. Además, se realizaron arreglos en los sanitarios y el sector de duchas, garantizando que todas las instalaciones estén plenamente habilitadas para los usuarios.

Un espacio clave para la comunidad

Con la reapertura, el Gimnasio Municipal vuelve a estar disponible para el desarrollo de distintas disciplinas deportivas, consolidándose como un punto de encuentro para atletas, clubes y vecinos que encuentran en este espacio un lugar de integración y actividad física.