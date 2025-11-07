Concordia: el gremio STEMC postergó la fiesta del Empleado Municipal por las lluvias

El festejo, que se iba a realizar en el camping del gremio ubicado en la zona de La Tortuga Alegre, fue reprogramado para el sábado 15 de noviembre, en el mismo lugar y con idéntica programación.

Desde la conducción del gremio explicaron a 7Paginas, que la medida se tomó “por la gran cantidad de lluvia caída este viernes y por el mal estado en que quedaron los caminos de acceso”, priorizando la seguridad y comodidad de los afiliados y sus familias.

Santos “Perkins” Avallone seguirá integrando la Caja Mixta

En otro orden, el dirigente Santos “Perkins” Avallone confirmó su continuidad como representante del personal municipal en la Caja Mixta, tras las elecciones realizadas este jueves en el Centro de Convenciones.

Avallone obtuvo el segundo lugar, resultado que le permitirá renovar su mandato en el organismo. En un mensaje dirigido a los trabajadores, expresó su gratitud y compromiso:

“El objetivo está cumplido. Los nuevos desafíos me encontrarán, como siempre, presente y comprometido en la defensa de los intereses de todos los trabajadores. Muchas gracias a los empleados municipales y especialmente a los afiliados al STEMC por su apoyo”, manifestó.

Además, pidió disculpas por no haber podido estar presente en la jornada electoral, destacando la participación y el acompañamiento de sus compañeros de trabajo.