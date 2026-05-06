Concordia: El miércoles comenzó con un nuevo accidente de moto en Bulevar San Lorenzo

La racha de accidentes viales que involucran motocicletas en Concordia no da tregua. En la mañana de este miércoles, personal policial de la Comisaría Cuarta debió intervenir en un nuevo siniestro ocurrido en la transitada esquina de Bulevar San Lorenzo y calle Chile.

En el lugar, por causas que se tratan de establecer, se produjo una fuerte colisión entre una motocicleta Yamaha FZ 160cc de color negro y un automóvil Peugeot 308 de color gris oscuro.

La mecánica del siniestro

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar por los efectivos policiales y dados a conocer a 7Paginas, la motocicleta circulaba en sentido Este-Oeste por el Bulevar San Lorenzo. Al llegar al cruce con calle Chile, impactó contra el Peugeot 308, que se desplazaba en sentido Norte-Sur.

Traslado de urgencia

Debido al fuerte impacto, el conductor del motovehículo sufrió diversas lesiones que requirieron su atención inmediata. En el lugar se hizo presente una unidad del servicio de emergencias 107, que procedió al traslado del herido hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Por estas horas, se aguarda el informe médico oficial para conocer la gravedad de las lesiones sufridas por el motociclista, mientras que personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes para determinar responsabilidades en el hecho.