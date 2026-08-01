Concordia: el Municipio mantiene todas sus áreas operativas para atender las consecuencias de la tormenta

La Municipalidad de Concordia informó que mantiene activas todas sus áreas operativas para responder a las demandas generadas por la tormenta que afectó a la ciudad durante la madrugada de este sábado.

Por disposición del intendente Francisco Azcué, desde las primeras horas de la jornada equipos y personal de distintas dependencias municipales se encuentran monitoreando la situación y realizando intervenciones en los sectores donde se registraron inconvenientes a raíz de las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento.

Desde el municipio indicaron que, hasta el momento, ya se dio respuesta a distintas situaciones puntuales registradas en diversos barrios de la ciudad, mientras continúa el relevamiento para atender nuevos requerimientos que puedan surgir con el correr de las horas.

Cómo solicitar asistencia

Las autoridades recordaron que los vecinos que necesiten asistencia inmediata pueden comunicarse mediante mensaje al número 345 413 2744, canal habilitado para recepcionar los pedidos vinculados a las consecuencias del temporal.

Continúa el alerta naranja

Asimismo, desde la Municipalidad se reiteró que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta naranja por tormentas para Concordia y la región de Salto Grande.

Ante este panorama, se recomienda a la población extremar las medidas de precaución, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras persistan las condiciones de inestabilidad meteorológica.