Concordia: «El peronismo debe volver a organizarse y escuchar a su militancia»: Fuerte reclamo de Convicción Peronista

En un contexto político y social complejo, la agrupación Convicción Peronista Concordia llevó a cabo este viernes un importante encuentro político en el salón de la Asociación Bancaria. La convocatoria reunió a militantes de diversos barrios, seccionales y espacios sindicales con un objetivo claro: motorizar la reorganización del Justicialismo local para enfrentar los desafíos electorales del futuro.

Durante la jornada, los referentes expresaron una profunda preocupación por el escenario económico actual y el impacto de las medidas que «golpean duramente al pueblo trabajador», haciendo especial énfasis en la situación de las familias que hoy sufren la falta de empleo.

Pedido de internas y normalización institucional

Uno de los puntos más álgidos del encuentro fue el reclamo por la normalización institucional del Partido Justicialista. A través de un documento conjunto, al que tuvo acceso 7Paginas, la agrupación exigió que se convoque a elecciones internas para el Consejo Departamental Concordia y las Unidades Básicas, sosteniendo que la participación democrática de las bases no puede seguir postergándose.

«La intención de todos los sectores que integran Convicción Peronista es que el PJ de Concordia pueda elegir democráticamente, y lo antes posible, su conducción y sus órganos de decisión», afirmaron. Además, adelantaron que esta solicitud será ratificada formalmente ante las autoridades partidarias locales y provinciales.

El camino hacia 2027

Desde la agrupación remarcaron que el peronismo necesita «volver a abrir sus puertas» y recuperar el debate territorial para dejar de buscar respuestas en los nombres de siempre y empezar a construir desde las bases.

“Nos reunimos para hacer lo que este momento exige: organizarnos, debatir y construir propuestas concretas frente a una realidad que duele y aflige”, señalaron desde la conducción del espacio. Los militantes coincidieron en que, si se logra una conducción legitimada por el voto de los afiliados, el peronismo podrá volver a ser una propuesta competitiva en 2027 para la ciudad, la provincia y la Nación.

Un llamado a la esperanza

Finalmente, hicieron un llamado a la unidad y a la movilización permanente. «Cuando el pueblo sufre, el peronismo tiene la obligación de ponerse de pie», concluyeron, invitando a todos los compañeros y compañeras a sumarse a esta etapa de construcción colectiva que busca devolver la «esperanza a las mayorías populares».