Concordia: el programa de esterilizaciones barriales llega al barrio Pampa Soler

Durante los días lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de abril, estará en el barrio Pampa Soler, en la intersección de Avenida Eva Perón y Las Palmeras.

Durante las jornadas, el quirófano móvil brindará atención clínica y vacunación a partir de las 9:00 horas, mientras que las castraciones se realizarán desde las 10:30 horas.

Desde la Municipalidad se recuerda a los vecinos la importancia de solicitar turnos previamente a través de WhatsApp, comunicándose con Veterinaria Municipal al número 345-508 1414.