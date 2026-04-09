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Jueves 9 de abril de 2026
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Concordia: el programa de esterilizaciones barriales llega al barrio Pampa Soler

La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno, continúa recorriendo distintos barrios con el Programa de Esterilizaciones Barriales 2026 con el objetivo de promover el cuidado y la salud de los animales de compañía en distintos sectores de la ciudad.
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Durante los días lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de abril, estará en el barrio Pampa Soler, en la intersección de Avenida Eva Perón y Las Palmeras.

Durante las jornadas, el quirófano móvil brindará atención clínica y vacunación a partir de las 9:00 horas, mientras que las castraciones se realizarán desde las 10:30 horas.

Desde la Municipalidad se recuerda a los vecinos la importancia de solicitar turnos previamente a través de WhatsApp, comunicándose con Veterinaria Municipal al número 345-508 1414.

 