Martes 27 de enero de 2026
Concordia: el robo de un celular derivó en el secuestro de cocaína, marihuana y otros elementos de interés

Un hecho de hurto ocurrido en la ciudad de Concordia derivó en un importante procedimiento policial que permitió el secuestro de estupefacientes y la aprehensión de dos personas, en el marco de una causa judicial en trámite.
Redacción 7Paginas

Según se informó a 7Paginas, la investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer, quien manifestó que un masculino se habría apoderado de su teléfono celular, el cual había dejado sobre una mesa cercana a la ventana de su vivienda. A partir de este hecho, personal de la Comisaría Primera llevó adelante tareas investigativas para identificar al presunto autor.

Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías local libró una orden de allanamiento, la cual fue ejecutada en un domicilio ubicado en la zona sur de la ciudad. El procedimiento arrojó resultado positivo, logrando el secuestro de un teléfono celular, presuntamente vinculado al hecho denunciado.

Además, durante el operativo, los efectivos hallaron 24 envoltorios de nylon que contenían cocaína, un envoltorio con piedras de cocaína y un trozo compactado de cannabis sativa, todos elementos de interés para la causa.

Tras el hallazgo, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión de un hombre y una mujer por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quedando ambos a disposición de la Justicia.