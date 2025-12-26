Concordia: en allanamientos por amenazas secuestraron marihuana, un arma de fuego y una importante suma de dinero

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas sobre calles República Árabe y Córdoba, y Misiones, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la autoridad competente.

Como resultado del operativo, los efectivos lograron el secuestro de aproximadamente 200 gramos de marihuana compactada, además de una funda de arma de fuego, cartuchos calibre 12 PG, cartuchos de F.A.L., una vaina servida calibre .22, y un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”. Asimismo, se incautó un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo que asciende a 3.200.000 pesos.

En el lugar fue aprehendido un hombre, quien quedó a disposición de la Justicia por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

La causa es llevada adelante por el fiscal interviniente, Dr. Martín Núñez, mientras continúan las actuaciones de rigor para determinar posibles derivaciones del hecho y el origen de los elementos secuestrados.