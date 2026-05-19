Concordia: En deportes, se viene un súper domingo

Es que este domingo 24 tendremos en Concordia el regreso de las carreras de Lanchas, a nivel nacional, en el Lago de Salto Grande, en el Autódromo estarán en acción el Competición Especial Clases 1, 2 y 3, con la Fórmula Entrerriana y el TC850. A nivel nacional también estará la Gran Final del Torneo Apertura entre River y Belgrano de Córdoba, en el Estadio Kempes de la docta. Se corre el Rally de los Dinosaurios en Neuquén con Nadia Cutro y Victorio Ballay. Y por si fuera poco a nivel internacional comienza Roland Garros, uno de los torneos de tenis más emblemáticos del mundo y denominado el “Mundial de Tenis” junto a Wimbledon, y la Fórmula Uno regresa en Canadá con la presencia de Franco Colapinto. Como se ve, hay para todos los gustos en un domingo que será “largo” en materia deportiva para fanáticos y neutrales de cada uno de estos deportes.

En cuanto a las Lanchas, se trata del Raid Náutico de las Américas, que tendrá lugar en Punta Viracho. Es el regreso de este tipo de competencia luego de muchos años. El sábado 23 tendrá lugar la modalidad Larga Duración donde se disputarán los 100K del Lago de Salto Grande, en una carrera de obvia resistencia. El trazado tendrá unos 33,5 kilómetros para la vuelta para completar tres giros sin interrupciones. La actividad comienza a las 11 horas con todos los aprestos correspondientes y la competencia a las 15.30.

El domingo 24 se desarrollará la Modalidad de Circuito, enfocada principalmente en la destreza y maniobrabilidad de pilotos dentro de un trazado mucho más cerrado, donde la velocidad deberá complementarse con precisión y técnica en cada curva. Esa jornada comenzará a las 14 horas con parque cerrado, reunión de pilotos, pruebas libres y controles de seguridad de las embarcaciones.

AUTODROMO CON MÁS RUIDO

El Autódromo de Concordia viene teniendo ruido del bueno en esta temporada y ya hemos visto competencias a nivel nacional. Ahora le toca el turno a lo mejor de la provincia, con la presencia del Competición Especial en sus Clases 1, 2 y 3, acompañados de las legendarias categorías Fórmula Entrerriana y TC 850. Esta última le ha dado a Concordia campeones en toda su historia, con los tradicionales “fititos” que es casi como el comienzo de cada piloto.

La actividad propone pruebas para el sábado y series y carreras para un domingo a pleno desde temprano.

UNA FINAL CON “MORBO”

El fútbol de AFA propone una final electrizante en Córdoba que protagonizarán River y Belgrano. Por supuesto que a todos les viene a la memoria la Promoción del 2011 cuando el mismo Belgrano mandó al descenso a River, ocasionándole la “herida” más importante de su historia deportiva. De todas maneras, es obvio que todo ha cambiado y hoy son dos equipos distintos. River tiene un equipo lleno de figuras, aunque todavía sin consolidarse como un equipo en sí de la mano de Chacho Coudet, que pide tiempo para poder armar “su” equipo en la pretemporada. Llega motivado por resultados y por momentos por buen juego. Tiene bajas de jugadores importantes para el domingo y ahí se verá la mano del técnico para suplirlas.

Belgrano es un equipo más “rompedor”, aunque tiene buenas figuras en su plantel. Es más de lucha, de trabajar los partidos y más este domingo que en los papeles llega en inferioridad en cuanto a lo que es el favoritismo. Seguro será durísimo rival y nadie le quita la ilusión de poder llegar al primer título de su historia. El partido se juega desde las 15.30 horas.

EL RALLY ENTRE “DINOSAURIOS”

El Rally Argentino llega este fin de semana a Neuquén, donde disputará el Rally del Petróleo y los Dinosaurios, en un terreno que ya es un clásico para esta disciplina deportiva. Allí estarán presentes los concordienses Nadia Cutro y Victorio Ballay en la Clase RCMR, con un Toyota Yaris y Citroen C3 respectivamente, aunque ya no comparten el mismo equipo, el CEO.

Victorio Ballay llega segundo en el campeonato, mientras que Nadia ocupa el quinto lugar y ambos tratarán de sumar lo más posible en un rally difícil, complicado y donde se tendrá que correr también con la cabeza para no sufrir contratiempos. La actividad tendrá el Shakedown en jueves y la presentación el viernes, para que sábado y domingo sea el turno de las etapas con todo, buscando los puntos importantes.

ROLAND GARROS, UN CLÁSICO

Y este domingo comienza uno de los torneos más clásicos del Circuito Mundial de Tenis, ATP y WTA, con Roland Garros. París espera a los mejores jugadores del mundo en sus canchas de polvo de ladrillo, que para muchos es un gran desafío. Habrá argentinos, por supuesto, encabezados por Francisco Cerúndolo que está en muy buen nivel y lo secundarán otros que esperemos lleguen lo más lejos posible. También habrá compatriotas en el plano Femenino, encabezadas por Solana Sierra. Pero sin duda que en el cuadro de Varones sobresale Jannik Sinner y entre las mujeres Aryna Sabalenka, quienes están en el primer lugar. Pero, claro, sobre todo en las mujeres detrás viene un grupo realmente importante de jugadoras que están andando muy bien y que pueden ser campeonas, como Elena Rybakina, Elina Svitolina, Coco Gauff, Mirra Andreeva, Sorana Cirstea, Iga Swiatek y varias más que van a dar mucha pelea y entregar partidazos, como ya ha venido ocurriendo en la WTA este año. Entre los varones Sinner es el gran favorito, pero siempre parecen jugadores que sin bien fluctúan en su nivel están en la conversación grande por el título, caso Medvedev, Zverev, Alcaraz, Rublev y otros tantos más que librarán la batalla por el título y los dólares porque el torneo subió la bolsa en un 9,5% respecto al año pasado, ya que hubo más ingresos por sponsors y demás, por lo que el ganador, en Masculino y Femenino, se llevará 3 millones y medio de dólares. Nada despreciable, obvio.

CON COLAPINTO A FULL

Y la Fórmula Uno, luego de otro descanso interesante de tres semanas, llega a Canadá para disputar su quinta fecha en la Isla Artificial de Notre Dame, dentro del parque Jean-Drapeau, considerado uno de los escenarios más veloces del calendario con largas rectas y frenadas agresivas. Cuenta con uno de los lugares más famosos del calendario, porque antes de encarar la recta principal aparece el “Muro de los Campeones”, bautizado así luego que nada menos que Schumacher, Hill y Villeneuve terminaran contra la pared de ese lugar. Será un recorrido de 4.361 metros con 70 vueltas.

Hasta allí llega Franco Colapinto y sus muy buenos resultados conseguidos hasta aquí con el Alpine, que decididamente ha mejorado y por ello ha motivado también al piloto argentino en estas últimas competencias. No sería extraño que vuelva a estar entre los diez, aunque hay Sprint nuevamente, lo que acorta los entrenamientos a uno solo en el fin de semana y hay que agudizar más todo para la puesta a punto del auto.

Habrá pruebas libres este viernes de 13.30 a 14.30 (la única) y luego la clasificación Sprint de 17.30 a 18.14. El sábado la Carrera Sprint de 13 a 13.30 y la clasificación para la carrera a las 17 y hasta las 18 horas.

El domingo a las 17 de argentina se larga el Gran Premio.

Por supuesto que arriba seguirá la lucha entre Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Hamilton, Russell y el resto.

Como se ve en el informe, un Súper Fin de Semana y más que nada un Súper Domingo para que los amantes del deporte se muevan a ver lo que se pueda y se instalen frente a la tv para optar por lo que más les guste. Un domingo así no se da muy seguido.

En Las imágenes: La Fórmula Entrerriana presente en Concordia, el Estadio Kempes esperando por River y Belgrano y Roland Garros con los mejores del tenis mundial.

Por Edgardo Perafan