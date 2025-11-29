Concordia en la noche de las casas y en el lanzamiento de la temporada “carpincheá tu verano en Entre Ríos”

Ambos encuentros contaron con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, quienes acompañaron la presentación de la oferta turística provincial para esta temporada.

NOCHE DE LAS CASAS DE PROVINCIA

En la Casa de Entre Ríos, este jueves, Concordia formó parte de este tradicional evento que reúne a miles de visitantes interesados en recorrer las propuestas culturales, turísticas y productivas del país.

El stand de la ciudad, organizado por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad con el apoyo del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), presentó los principales atractivos locales, destacando la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura, que se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Predio Central Viñedos Moulins.

Asimismo, se difundió la edición 47 de la Maratón Internacional de Reyes, programada para el 10 de enero, uno de los eventos deportivos más convocantes de la región.

El público pudo conocer la diversidad turística: sus complejos termales, viñedos, playas sobre el río Uruguay y el lago de Salto Grande, el carnaval más pasional del país, además de las ruinas históricas, los productos regionales y una gastronomía auténtica. También se ofrecieron degustaciones de mermeladas, miel, jugos naturales y vinos locales, entre otros.

A esto se suma la próxima puesta en marcha de los vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional de Concordia, que fortalecerán la conectividad de la Región Binacional Salto Grande y el acceso de visitantes de distintos puntos del país.

“CARPINCHEÁ TU VERANO EN ENTRE RÍOS”

El día viernes, también en La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, la provincia presentó su temporada de verano bajo el lema “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”. El evento contó con la presencia de Pablo Cagnoni, Director Nacional de Desarrollo y Promoción de la Subsecretaría de Turismo de la Nación; Mauricio Colello, secretario General de la Gobernación de Entre Ríos; y José Mouliá, director de la Casa de Entre Ríos, además del gobernador Rogelio Frigerio y el secretario de Turismo provincial, Jorge Satto. Allí, Concordia volvió a estar presente con su propuesta turística, reforzando su posicionamiento como destino clave para disfrutar todo el año.

COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

La participación en ambos encuentros reafirma el compromiso de la Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Turismo y del EMCONTUR de promover la riqueza cultural, productiva y turística de la ciudad, consolidándose como un destino que invita a descubrir experiencias únicas en cada estación.