Concordia en lo más alto: Dora Báez se consagró Campeona Argentina de Bochas para Ciegos

Concordia se convirtió en el epicentro del deporte inclusivo al recibir el Campeonato Argentino de Bochas para Ciegos, en modalidad individual, tanto para la rama masculina como femenina. El evento contó con la fiscalización de la Confederación Argentina de Bochas, la Federación de Entre Ríos y la Asociación local, con el firme respaldo de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad.

La gran noticia de la jornada la dio Dora Báez. Aunque nacida en La Paz, Báez está radicada en nuestra ciudad, representa a ACICON (Asociación de Ciegos de Concordia) y entrena habitualmente en las instalaciones del Club Russo.

Una final para el infarto

Báez, quien compitió bajo la guía técnica de Cristian Martínez, llegó a la instancia decisiva demostrando un nivel superlativo. En la final, se enfrentó a la cordobesa Luz Argüello en un partido cerrado que se definió por la mínima diferencia: 7 a 6 a favor de la concordiense, resultado que le valió el título de Campeona Argentina.

El éxito local se completó con el gran desempeño de Cristina Barrios, también de Concordia, quien se adjudicó el tercer puesto, subiendo al podio nacional.

Resultados en la rama masculina

En la categoría de varones, el título viajó hacia la provincia de Córdoba. Gustavo Peralta, oriundo de Bell Ville, se coronó campeón tras derrotar en la final al santafesino Adelmo Bonfanti por 8 a 5. El podio masculino lo completó Carlos Fassi, también representante de la delegación cordobesa.

Presencia institucional

El desarrollo del torneo fue seguido de cerca por autoridades locales, entre ellas la Directora de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia, Florencia Weiss, quien destacó la relevancia de que la ciudad reciba competencias de este calibre, que promueven la integración y el alto rendimiento deportivo sin barreras.

Con este triunfo, Dora Báez no solo suma una estrella a su carrera, sino que posiciona a las bochas adaptadas de Concordia en lo más alto del mapa deportivo nacional.