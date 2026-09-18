Concordia: en medio de una zanja con desechos cloacales, una vecina muestra como han sido engañados por los políticos

En uno de los accesos a Concordia por la zona oeste, una imagen expone una de las necesidades de infraestructura que todavía enfrentan vecinos de algunos sectores de la ciudad. En el barrio Camba Paso, una zanja construida originalmente para el escurrimiento del agua de lluvia es utilizada actualmente, según el testimonio de una vecina, para el desplazamiento de líquidos cloacales.

La situación fue registrada y expuesta por María de Los Ángeles, una vecina que nació y creció en Camba Paso e Islas Malvinas. Frente a la cámara, decidió contar cómo es vivir diariamente con malos olores, insectos y la falta de una red cloacal.

“Mi nombre es María de Los Ángeles, yo soy criada acá en barrio Camba Paso e Islas Malvinas. Este barrio es sumamente olvidado por todos los partidos políticos”, comenzó relatando.

La mujer sostuvo que por el lugar pasaron dirigentes de distintos espacios políticos a lo largo de los años y que, según su experiencia, muchas de las promesas realizadas durante las campañas electorales no se concretaron.

“Han pasado todos los políticos por este barrio, quienes han prometido cosas y no se hizo nada. Hoy al día de la fecha es un barrio que no tiene cloacas, es decir, no tiene entubamiento y estamos pidiendo las cloacas”, reclamó.

“Es feo vivir así”

La falta de infraestructura sanitaria, según describió la vecina, impacta directamente en la vida cotidiana de quienes viven en el sector.

“Realmente no existen las cañerías y es feo vivir así con el olor y los bichos, en un lugar donde hay muchos niños. Es insalubre vivir así”, afirmó.

Por ese motivo, insistió en que el reclamo central de los vecinos es contar con una red cloacal y obras de entubamiento que permitan terminar con la situación que actualmente atraviesan.

“Pedimos las cloacas, porque el barrio Camba Paso es un barrio olvidado por todos los partidos políticos”, reiteró.

Un reclamo que atraviesa generaciones

Uno de los aspectos que más llamó la atención en el relato fue la referencia al tiempo que lleva, según la vecina, la situación sin una solución definitiva.

“Yo tengo 39 años y mi madre tiene 62, pero hace más de 70 años que el barrio sigue igual”, expresó.

Más allá de las diferencias políticas y de las distintas administraciones que pasaron por Concordia, el planteo de la vecina apunta a una necesidad concreta: contar con servicios sanitarios adecuados para las familias del barrio.

María de Los Ángeles también recordó el pasado de la zona y la importancia que tuvieron las playas de Camba Paso durante la década de 1980.

“En los años 80 fue el boom de las playas de Camba Paso, y las han contaminado y nosotros hoy lo que estamos pidiendo es algo digno como las cloacas”, señaló.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido a quienes tengan responsabilidad sobre la situación: “Quien tenga que tomar cartas en el asunto, que lo haga”.

El testimonio vuelve a poner en discusión las condiciones de infraestructura sanitaria de los barrios periféricos y, al mismo tiempo, expresa el cansancio de vecinos que aseguran haber escuchado durante años promesas de campaña que, desde su perspectiva, no se tradujeron en las obras que esperan.

Redaccion de 7Paginas