Concordia: en medio del temporal, ocurrió un accidente entre moto y camioneta

Según lo informado por la policía a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 12:15 horas, cuando, por causas que aún se tratan de establecer, una camioneta Honda HR-V blanca colisionó con una motocicleta Motomel S2.

Al momento de arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que el conductor del motovehículo ya había sido trasladado de urgencia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde fue asistido por personal médico.

Las autoridades trabajan en la investigación para determinar la mecánica del accidente, que tuvo lugar en una jornada marcada por la intensa lluvia y condiciones adversas para la circulación.