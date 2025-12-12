Concordia: en Sesión Extraordinaria aprobaron cuatro ordenanzas clave para la modernización de la ciudad

Las iniciativas que recibieron luz verde fueron:

N° 28.914 – Ordenanza Tributaria 2026

N° 28.915 – Domicilio Electrónico Municipal

N° 28.916 – Creación del Centro Comercial a Cielo Abierto Concordia

N° 28.917 – Reordenamiento del Estacionamiento Concordia

Tributaria 2026: debate intenso y rechazo del PJ

Tras la votación, la viceintendenta Reta de Urquiza destacó el alcance de las modificaciones fiscales y su impacto directo en sectores productivos y residenciales. Entre los cambios principales de la nueva Tributaria se encuentran:

Actualización de mínimos del 30%, muy por debajo de la inflación proyectada para 2025.

Reducción de la alícuota comercial del 1,9% al 1,8%, con actualización del tope de facturación anual a $4.000 millones para evitar que comercios locales sean alcanzados por la alícuota máxima del 2,7%, que quedaría reservada para grandes firmas externas.

Disminución de la Tasa de Alumbrado para usuarios residenciales, que baja del 16% al 13%.

Eliminación de la Tasa de Espectáculos Públicos, cuya falta de fiscalización motivó su supresión. El 5% que se destinaba a discapacidad será compensado con un ajuste del 0,4% en la Tasa Comercial.

Exención de la Tasa Comercial para bases de taxis y remises.

El oficialismo y el bloque de La Libertad Avanza respaldaron los cambios, sumando nueve votos afirmativos. En contraste, el PJ emitió un voto negativo y calificó a la norma como “regresiva” y “extorsiva”.

La concejal Claudia Villalba denunció además que su exposición fue omitida durante el debate: “Nunca pasó esto en este recinto; se vulneró el reglamento. Es avasallante.” La legisladora anticipó que presentará una nota formal ante la Presidencia del Concejo en defensa del derecho a debatir.

Nuevo Estacionamiento Medido: controversia por la fijación de tarifas

Otra de las ordenanzas discutidas fue la del Reordenamiento del Estacionamiento Concordia, un sistema desarrollado íntegramente por el área municipal de Informática y articulado con los sistemas de Tránsito, Rentas y los Juzgados de Faltas.

El punto más conflictivo fue el Artículo Cuarto, que asigna al Ejecutivo la facultad de fijar el valor del estacionamiento medido. La oposición sostuvo que esta atribución corresponde exclusivamente al Concejo Deliberante; sin embargo, la moción no prosperó y el proyecto fue aprobado con los nueve votos del oficialismo y aliados.

Con informacion de prensa HCD

Redaccion de 7Paginas