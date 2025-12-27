Concordia: en un operativo de control vehicular detuvieron a un peligroso delincuente y secuestraron un arma de fuego

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 23:00 horas, cuando los efectivos se encontraban realizando controles preventivos y procedieron a la retención de tres motocicletas que presentaban diversas faltas a la normativa vigente.

Durante el operativo, los uniformados observaron un automóvil que circulaba a gran velocidad y que, al aproximarse al punto de control, intentó evadirlo. Tras una breve maniobra, el rodado fue interceptado y su conductor demorado para su identificación.

Al solicitarle la documentación obligatoria para circular, el conductor se mostró visiblemente nervioso y manifestó no contar con la misma. En ese contexto, el personal policial advirtió, a simple vista a través del vidrio del vehículo, la presencia de un arma de fuego ubicada en el asiento trasero.

De inmediato se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la requisa del automóvil. Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro formal de un arma de fuego calibre .32 y seis cartuchos del mismo calibre.

Ante la gravedad de la situación, el conductor del vehículo fue detenido y trasladado a dependencias policiales, quedando a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

