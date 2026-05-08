«Concordia en Verso»: Abren concurso de poesía en homenaje a Jorge Luis Borges

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, recuerda que continúa vigente la convocatoria para el certamen literario “Concordia en Verso – Palabras que nos nombran”. El concurso nace como un homenaje a Jorge Luis Borges, al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento, y busca consolidar la identidad local mediante la escritura.

El certamen se realiza en conjunto con la Dirección Departamental de Escuelas y apunta a fomentar la sensibilidad artística tanto en el ámbito escolar como en la sociedad civil.

Categorías para todas las edades

La propuesta es amplia e inclusiva, abarcando diferentes niveles y modalidades de participación:

Nivel Primario: Destinado a estudiantes del segundo ciclo de escuelas públicas y privadas.

Nivel Secundario: Abierto a todos los alumnos del nivel medio.

Categoría «Todo Público»: Para personas mayores de 18 años residentes en la ciudad de Concordia.

Para los estudiantes, las producciones pueden realizarse de forma individual o grupal, mientras que para la categoría de adultos la participación es estrictamente individual.

Bases y condiciones: Temática libre

Las obras presentadas deberán ser inéditas y de autoría propia, bajo el formato de poesía de forma libre. Si bien el eje central es el universo borgeano, la temática es libre, sugiriéndose disparadores como la identidad, el territorio, las emociones y los vínculos. La extensión máxima permitida es de una carilla.

Plazos y recepción de obras

Los interesados tienen tiempo de sumarse hasta el viernes 22 de mayo. Las obras deben entregarse en formato impreso y dentro de un sobre cerrado (con la identificación correspondiente según la categoría) en las oficinas de la Dirección de Educación, sitas en calle Avellaneda 26.

Desde la organización invitan a la comunidad a no dejar pasar esta oportunidad de habitar la palabra y fortalecer el vínculo entre la educación, la cultura y nuestra identidad concordiense.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas