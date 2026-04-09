“Concordia en verso”: convocan a concurso de poesía en homenaje a Jorge Luis Borges

En este marco, la Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, en conjunto con la Dirección Departamental de Escuelas, llevará adelante el concurso de poesía “Concordia en Verso – Palabras que nos nombran”, una iniciativa que busca fomentar la creatividad, la sensibilidad y la construcción de identidad a través de la escritura.

La propuesta se desarrolla en conmemoración del fallecimiento de Jorge Luis Borges, figura emblemática de la literatura argentina, cuyo legado continúa inspirando nuevas generaciones. En este sentido, el certamen está destinado a estudiantes de instituciones educativas de gestión estatal y privada de la ciudad, abarcando el segundo ciclo del nivel primario y la totalidad del nivel secundario, así como también a la comunidad en general, a través de una categoría abierta para personas mayores de 18 años residentes en Concordia.

El concurso contempla tres categorías: Nivel Primario, Nivel Secundario y una categoría “Todo Público”, promoviendo de esta manera un espacio inclusivo y participativo que fortalece el vínculo entre la cultura y la comunidad. Las producciones podrán ser individuales o grupales en el caso de estudiantes, mientras que para la categoría abierta la participación será individual.

Las obras deberán ser inéditas, de autoría propia y en formato de poesía de forma libre, con una extensión máxima de una carilla. En cuanto a la temática, será libre, sugiriéndose ejes como la identidad, el territorio, los vínculos, las emociones y las distintas miradas sobre el mundo.

Desde la organización se informó que las producciones podrán presentarse durante los meses de abril y mayo, siendo la fecha límite de entrega el día viernes 22 de mayo. Las mismas deberán ser entregadas en formato impreso, en sobre cerrado, en las oficinas de la Dirección de Educación, ubicadas en Avellaneda 26, cumpliendo con los requisitos de identificación correspondientes según la categoría.

El jurado estará integrado por escritores de reconocida trayectoria en la ciudad, junto a referentes del ámbito educativo y cultural, quienes tendrán a su cargo la evaluación de los trabajos, considerando aspectos como la originalidad, la creatividad, la expresividad y el uso del lenguaje poético.

Las producciones destacadas serán reconocidas en una jornada especial, donde además podrán ser leídas y difundidas a través de los canales institucionales, poniendo en valor la voz de cada participante.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando políticas culturales y educativas que promueven la participación, el pensamiento crítico y el desarrollo de expresiones artísticas, reafirmando su compromiso con la educación y la cultura como pilares fundamentales para la construcción de ciudadanía.