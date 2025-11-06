Concordia: entrega de credenciales a agentes de control de admisión y permanencia

La capacitación, que se desarrolló durante dos meses, tuvo la participación de más de 200 personas y contó con la articulación de distintas áreas de la Municipalidad de Concordia e instituciones de la ciudad.

El subsecretario de Seguridad Claudio Purgart destacó el compromiso de los participantes de completar las actividades como también de quienes desarrollaron cada una de las instancias en temáticas relacionadas a Derecho, Primeros Auxilios, Prevención de Incendios y Evacuación, Defensa Personal y Violencia de Género, entre otras.

“Para la gestión municipal es importante saber que la ciudad cuenta con personas capacitadas. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo las políticas de seguridad, prevención y profesionalización de quienes trabajan en la nocturnidad y en espacios públicos de Concordia” puntualizó Purgart.

De la actividad, donde además se entregaron reconocimientos a los capacitadores, participó el Director de Prevención y Seguridad Martín Amiano.