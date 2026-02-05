Concordia: entregaron certificados del curso “Manos a la Obra, Mujeres”

El acto se llevó a cabo en el Refugio Carretera La Cruz y contó con la presencia del intendente Francisco Azcué; el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg; el director de Desarrollo Barrial, arquitecto Gustavo Barbisan; y la coordinadora del proyecto, Andrea Popelka, además de funcionarios municipales y las participantes que culminaron la capacitación.

Durante la actividad, Azcué felicitó a las egresadas y destacó la importancia de este tipo de políticas públicas. “Cada certificado que hoy se entrega representa una oportunidad concreta de crecimiento y de independencia. Desde el municipio vamos a seguir acompañando iniciativas que generen trabajo, inclusión y más igualdad de oportunidades para los concordienses”, afirmó.

Por su parte, Enguelberg subrayó el valor del trabajo articulado entre distintas áreas del municipio. “Este curso es el resultado de una planificación que pone en el centro a las personas. Apostamos a la formación como herramienta de transformación social y productiva, y celebramos el compromiso y el esfuerzo de cada una de las mujeres que hoy recibe su certificado”, señaló.

En tanto, la coordinadora del proyecto, Andrea Popelka, expresó su satisfacción por el desarrollo de la propuesta: “Estamos muy orgullosos del camino recorrido y del entusiasmo con el que las participantes asumieron cada instancia del curso. Esta experiencia demuestra que cuando el Estado acompaña, se generan oportunidades reales de desarrollo personal y profesional”.

A su turno, Antonella Ragone, maestra mayor de obras y presidenta de la Asociación Civil Manos a la Obra Mujeres, a cargo del dictado del curso, remarcó: “Fue una experiencia muy enriquecedora. Las participantes demostraron un enorme compromiso y ganas de aprender. Nuestro objetivo es que se lleven no solo conocimientos técnicos, sino también la confianza necesaria para desenvolverse en un oficio históricamente masculinizado”.

La capacitación se desarrolló a lo largo de dos meses, combinando módulos teóricos y prácticos. Las prácticas se realizaron en coordinación con el arquitecto Gustavo Barbisan, permitiendo a las participantes adquirir experiencia directa en el uso de herramientas, materiales y técnicas básicas de construcción, con especial énfasis en la seguridad y el trabajo en equipo.

Desde la organización informaron a 7Paginas, que debido a la alta demanda y al impacto positivo de esta edición, próximamente se anunciará una nueva instancia del curso “Manos a la Obra, Mujeres”, reafirmando el compromiso del Municipio con la capacitación, el empleo y la inclusión social.