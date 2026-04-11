Concordia es el epicentro del automovilismo nacional: el Turismo Pista y el TC 2000 ya rugen en el autódromo

Concordia respira automovilismo. En una noche ideal y con un marco de público entusiasta, se llevó a cabo frente a la Municipalidad la conferencia de prensa que dejó formalmente inaugurada la fecha del Turismo Pista y el Turismo Carretera 2000 (TCR 2000). El evento contó con la presencia de dirigentes nacionales, autoridades locales, sponsors y una nutrida delegación de pilotos que prometen un espectáculo de primer nivel hasta el domingo. Cabe destacar que entre los pilotos presentes, se encontraba Alejandro Martinez, hermano del arquero de la selección campeona del Mundo, Emiliano “Dibu” Martinez, quien dijo a un cronista de 7Paginas, “ya hemos venido varias veces a Concordia, asi que nuestras expectativas es ver como arrancamos mañana sábado, ya que es la primera de las fechas que puedo estar, pero estamos en uno de los trazados que mas me gustan del país”, señalo,

Un «clásico» que moviliza a la ciudad

Ezequiel «Tato» Bosio, presidente del Turismo Pista, destacó el vínculo de la categoría con la Capital del Citrus: «Es un placer estar acá. Para nosotros es un clásico y el Turismo Pista nunca defrauda». Además, lanzó una invitación que se espera colme las instalaciones del autódromo: la entrada general es libre y gratuita.

Por su parte, Luciano Sendró, vicepresidente del Automoto Club Concordia, se mostró optimista tras los nubarrones de los días previos: «El clima va a acompañar y el espectáculo está asegurado por el gran parque de autos que tenemos». Incluso, en un clima de camaradería, se deslizó la posibilidad futura de organizar un circuito callejero en la Costanera.

El impacto económico y turístico

La llegada de las categorías nacionales representa un movimiento masivo para la región. Marcelo Spomer, Director de Turismo, y María Belén Schauvinhold, presidenta del EMCONTUR, coincidieron en la importancia del «turismo de eventos».

«Casi 160 autos en total representan una mini ciudad que se traslada a Concordia. Esto se refleja directamente en la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio local», señalaron las autoridades, agradeciendo el apoyo del Intendente Francisco Azcué para potenciar estos eventos estratégicos.

Resultados y actividad en pista

La acción en el trazado concordiense ya comenzó este viernes con las primeras clasificaciones y entrenamientos:

Clase 1: Alexis Bull se quedó con la pole provisional.

Clase 2: El cordobés Agustín Martín lideró las acciones.

TC 2000: «Josito» Di Palma (Vivaldo) fue el más rápido en los entrenamientos.

Clase 3: Comienza su actividad oficial este sábado desde las 8:00 hs.

Roberto Majorana, representante del TC 2000, destacó que la ciudad tendrá una visibilidad nacional inmensa: «Vamos en vivo por Canal 9 y plataformas de streaming. Concordia sale al país a través de la pantalla, lo que genera una difusión fundamental para la región».

Protagonistas y apoyo regional

El evento cuenta con el respaldo de firmas locales como Tricitrus. Su titular, Santiago Dell Orto, destacó el orgullo de representar a la economía regional (el citrus) en el inicio de la campaña 2026, acompañando al piloto Marcelo «Chelo» Marchese.

Entre los pilotos presentes en el lanzamiento estuvieron Jorge Posiel, Alejandro Martínez, Máximo Evan Güeys, «Toto» Pisandelli, Matías Clapier, Juan Albanese, Joaquín Cortina y Santiago Posiel, quienes coincidieron en el excelente estado del predio tras las lluvias previas.

Cronograma: La actividad continuará este sábado desde muy temprano y culminará el domingo alrededor de las 15:00 hs con las grandes finales de todas las clases.

Redacción de 7Paginas