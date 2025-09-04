Concordia es el primer municipio en adherirse al programa “entre ríos desde adentro”

Se trata de una iniciativa impulsada desde la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, con el acompañamiento de la Fundación Uader y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en articulación con la Dirección de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, que pertenece a la Unidad Especial de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad de Concordia.

El objetivo general del programa es fortalecer las competencias técnicas, comunicacionales y actitudinales de los agentes de atención al ciudadano provinciales y municipales mientras que los específicos son desarrollar comunicación clara, empática y orientada a resultados; uniformar estándares de atención en toda la administración pública; brindar herramientas de gestión emocional para situaciones de alta demanda; implementar criterios de calidad en la atención y optimizar procesos y reforzar la identidad del servidor público como agente de cambio institucional.

Este jueves la capacitación estuvo dirigida a los equipos de trabajo del Registro Civil, de ATER y también a personal de áreas relacionadas del municipio.

PRIMER MUNICIPIO

Durante la presentación el Intendente Azcué destacó que Concordia sea la primera ciudad en donde se instrumente el programa, afirmando que “eso habla del compromiso y de la importancia que le da nuestro gobierno provincial. Hoy tenemos un gobernador que pone a Concordia como una prioridad, que hace las gestiones donde las tiene que hacer y gracias a eso fuimos la primera ciudad – y la única del país – donde se abrieron los Centros de Familia, acá está el programa de Atención Ciudadana y este fin de semana vamos a tener la primera Feria del Libro provincial, que también se hace en Concordia”.

“Tenemos suficientes razones para trabajar juntos porque esto nos hace más fuertes, gestionamos mejor y específicamente en lo que es Atención Ciudadana y Defensa al Consumidor que es algo en lo cual estamos poniendo mucha energía, atención y recursos” sostuvo Azcué.

REVALORIZAR EL SERVICIO PÚBLICO

Por su parte la Secretaria de Atención y Participación Ciudadana, Valentina Götte, recordó que “es un proyecto que venimos trabajando hace mucho tiempo, junto al Secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, buscando potenciar la participación de los agentes y revalorizar el servicio público”.

La funcionaria expresó que lo que se busca “es llevar adelante esta labor que hacemos todos los días de la mejor manera, más preparados y así poder brindar una mejor experiencia al ciudadano en las oficinas públicas”.

“Cuando arrancamos con este proyecto, vine a Concordia por otro motivo y me encontré con un área municipal de Atención Ciudadana espectacular y hoy puedo decir que nos hemos apoyado mucho en ustedes para poder diseñar este programa”, cerró Götte.

TRANSFORMAR E INNOVAR

La Diputada Nacional Nancy Ballejos apuntó que la actual gestión municipal “siempre lleva adelante estas políticas de cercanía y que desde el primer momento fue lo que nos llevó a recorrer este camino de transformación en Entre Ríos, liderado por nuestro gobernador. Esta iniciativa me parece extraordinaria para revalorizar el rol del agente estatal, que muchas veces o muchos años se vio vapuleado en su trabajo”.

El Secretario de Gobierno, Luciano Dell´Olio subrayó la importancia del convenio y de la capacitación, dado que “la administración pública está en permanente cambio, así que es fundamental atravesar estos procesos dinámicos de transformación”. En Concordia, “estamos siempre atentos para mejorar la atención al vecino y tener una gestión eficiente”.

Por último, el director de Formación y Transformación Pública de Entre Ríos, Santiago Villarraza agradeció al municipio de Concordia por “animarse a ser protagonistas de esta transformación que es para nosotros “Entre Ríos desde adentro” añadiendo que “la idea es poder transformar la experiencia de la atención ciudadana, brindando herramientas ya que ustedes son quienes reciben todos los días a nuestros ciudadanos”.