Concordia es finalista del Torneo Federal de Chefs en HOTELGA

Concordia volvió a posicionarse en lo más alto de la gastronomía nacional de la mano del chef Maxi Ceballos, quien se consagró ganador de la ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chefs (TFCH) y ahora disputa la gran final junto a los mejores representantes de la cocina de distintas regiones del país.

La participación del concordiense se concreta a través de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia, que por primera vez logra llevar a un chef de la región a la instancia decisiva de este prestigioso certamen, considerado uno de los más importantes de la gastronomía argentina.

Ceballos obtuvo el primer puesto en la etapa clasificatoria con su propuesta “Sabores de Concordia”, un plato con el que logró destacarse ante el jurado y acceder a la final, donde compite junto a más de 24 chefs provenientes de distintos puntos del país.

Cabe mencionar que la instancia decisiva se desarrolla en el marco de HOTELGA, en el predio de La Rural de Buenos Aires, y cuenta con un destacado jurado integrado, entre otros referentes, por Luciano Nanni, Agustín Kuran, Alejandra Repetto y Gonzalo Aramburu.

Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia destacaron a 7Paginas, la importancia de esta participación, no solamente por la posibilidad de alcanzar el máximo reconocimiento del certamen, sino también por el posicionamiento que representa para la gastronomía y el turismo de la ciudad.

El vicepresidente de la entidad, Leandro Lapiduz, en representación del presidente Carlos Haure, acompaña a Ceballos durante esta instancia final y comparte el logro alcanzado por el chef concordiense.

El resultado definitivo de la competencia se conocerá el próximo viernes. Más allá de la posición que finalmente obtenga, desde la entidad remarcaron que la presencia de Maxi Ceballos en la final ya constituye un hecho histórico para la gastronomía local.

Con su plato “Sabores de Concordia”, el chef logró llevar los productos y la identidad culinaria de la región a uno de los escenarios gastronómicos más importantes del país, colocando nuevamente a Concordia en el mapa de la gastronomía nacional.