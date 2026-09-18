Concordia es sede de los juegos deportivos entrerrianos

Durante estas jornadas se desarrollarán las competencias de hockey sobre césped Sub14, atletismo Sub 15 y natación Sub 14, en sus ramas femenina y masculina, con actividades previstas en el Polideportivo Municipal y el Club Salto Grande. La instancia reunirá a alrededor de 450 participantes, entre deportistas, entrenadores, profesores y acompañantes.

El acto inaugural se desarrolló en las instalaciones del club Estudiantes, donde el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, valoró el esfuerzo de cada delegación por el esfuerzo y empeño para poder llegar a esta etapa.

Por su lado, la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza demostró su orgullo por recibir a tantos deportistas, deseando una buena estadía en la ciudad.

En tanto, la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez saludó a las delegaciones, destacando el trabajo previo que se realizó para poner en condiciones la pista de atletismo y la cancha de agua con el fin de tener en condiciones la infraestructura deportiva destinada a los juegos.

Acompañaron la inauguración, el director General de Deporte Social y Educativo de la Provincia Ricardo Lupi; el secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto y los conejales Celeste Fuscado, Verónica Del Boca y Mauricio Rey.

La realización de las finales provinciales definirá los representantes entrerrianos que accederán a las instancias nacionales, dando continuidad a un proceso que involucra a deportistas de diferentes localidades y disciplinas.

AGENDA

Este viernes comenzaron las pruebas en natación y atletismo y las etapas decisivas de hockey sobre césped.

Mientras que, las etapas finales continuarán con la segunda final provincial en Gualeguaychú, el 24 y 25 de septiembre, con básquet 3×3, vóley y vóley playa y unos 330 participantes.

La tercera final provincial en Concepción del Uruguay, del 7 al 9 de octubre, correspondiente a Deporte Adaptado con aproximadamente 250 participantes, mientras que la cuarta final provincial será en La Paz, del 14 al 16 de octubre, destinada a Adultos Mayores, con alrededor de 1.200 participantes.

Además, la Final Nacional de Adultos Mayores se realizará en San Juan, del 28 de septiembre al 2 de octubre, con una delegación entrerriana de 60 personas, mientras que la Final Nacional de Juveniles y Deporte Adaptado tendrá lugar en Mar del Plata, del 2 al 7 de noviembre, con una delegación de 372 personas.

Los Juegos Deportivos Entrerrianos constituyen una política deportiva provincial que brinda a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de representar a sus localidades, compartir experiencias con pares de toda la provincia y acceder a instancias de competencia y formación a través del deporte.