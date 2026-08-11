Concordia es sede del II Congreso Iberoamericano de Alimentos 4.0 (CIAL 2026), un importante encuentro académico y científico que reúne a investigadores, docentes, estudiantes y representantes del sector productivo de distintos países de la región.

La apertura se realizó este martes con la participación del intendente Francisco Azcué, en una actividad organizada por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

El congreso cuenta con la presencia de destacados investigadores de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Perú, y propone generar un espacio de intercambio en torno a los desafíos que plantean la Industria 4.0, la ciencia y tecnología de los alimentos, la mecatrónica, la agroindustria y la gastronomía.

“Tenemos que agregar valor a nuestra materia prima”

Durante la apertura, Azcué destacó la importancia de que Concordia sea sede de un encuentro que permite vincular al sector académico con el productivo y los organismos públicos.

“Es de gran relevancia generar estos espacios donde el Estado también tiene un rol fundamental como generador de oportunidades y herramientas para que esto suceda”, sostuvo el intendente.

En ese sentido, puso el foco en uno de los principales desafíos que tiene la región: agregar valor a la producción local.

“El desafío que tenemos desde nuestra ciudad es agregar valor a nuestra materia prima, ya que Concordia lo tiene todo, somos privilegiados en materia de producción, por eso cada uno, desde el lugar que le corresponde, debe hacer lo suyo, con compromiso y trabajando juntos, vamos a lograr mejorar cada día más”, afirmó.

Conocimiento e innovación para generar oportunidades

Por su parte, Gerardo Gentilleti, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER, remarcó la necesidad de transformar el conocimiento generado en las universidades en soluciones concretas para la sociedad.

“Tenemos que ser capaces de transformar el conocimiento, a través de la innovación, en resultados, en productos y servicios que lleguen a nuestra población, con una mirada geopolítica”, señaló.

A su vez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, Daniel Capodoglio, destacó la participación de investigadores y docentes de distintos países y consideró que la integración científica latinoamericana constituye una decisión institucional que se traduce en acciones concretas.

En ese marco, sostuvo que “no es casual que el congreso tenga como sede Concordia” y valoró especialmente la participación de autoridades, estudiantes, docentes e investigadores.

Dos jornadas de intercambio científico

Segun se informo a 7Paginas, el CIAL 2026 se desarrolla durante este martes 11 y miércoles 12 de agosto, con una agenda que incluye conferencias plenarias, mesas redondas, presentaciones de trabajos científicos y académicos y exposición de tecnologías innovadoras.

La propuesta apunta a promover el diálogo entre el ámbito científico, académico y productivo, generando nuevas posibilidades de cooperación y transferencia tecnológica.

La realización del congreso también representa para Concordia una oportunidad para continuar consolidándose como sede de encuentros académicos, científicos y productivos de alcance internacional, fortaleciendo su posicionamiento dentro del denominado turismo de eventos y reuniones.