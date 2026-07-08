Concordia es una de las 300 ciudades del mundo elegidas por Bloomberg Philanthropies y financiará proyectos ambientales de jóvenes

En un logro de altísimo impacto y proyección global, la ciudad de Concordia ha sido seleccionada para formar parte de un selecto grupo de 300 localidades en todo el planeta que integrarán el Fondo Jóvenes en Acción Climática Concordia 2026. Se trata de una prestigiosa iniciativa internacional impulsada por la fundación Bloomberg Philanthropies en alianza estratégica con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

A partir de esta designación, la Municipalidad de Concordia abrió de manera oficial la convocatoria orientada a financiar proyectos ambientales que sean íntegramente diseñados, planificados y liderados por las juventudes locales. El plazo de inscripción permanecerá vigente desde el 7 de julio hasta el próximo 4 de agosto de 2026, otorgando microsubvenciones no reintegrables (donaciones) de entre 1.000 y 5.000 dólares estadounidenses para las propuestas que promuevan la innovación y la mitigación del cambio climático.

Al respecto, el intendente Francisco Azcué remarcó la importancia de este hito: «Ser parte de este programa internacional es un reconocimiento al camino que viene recorriendo Concordia en materia de sostenibilidad y una oportunidad para que nuestros jóvenes sean protagonistas de las transformaciones que necesita la ciudad. Queremos que sus ideas se conviertan en proyectos concretos, con impacto real en el ambiente y en la comunidad. Por eso invitamos a todas las organizaciones y a las juventudes a participar de esta convocatoria, que pone recursos, acompañamiento y confianza en el talento local».

La mirada de las áreas locales de gestión

En diálogo con 7Páginas, el secretario de Ambiente de la Municipalidad, Joaquín Gobetto, celebró la inserción de la capital del citrus en este escenario global: «En el día de la fecha se da la apertura a la inscripción. Queremos destacar que Concordia quedó seleccionada entre 300 ciudades del mundo. Solamente ese número de localidades van a tener este beneficio y esta participación, y nos parece sumamente interesante que la ciudad empiece a posicionarse en este rango de iniciativas a nivel internacional».

Por su parte, Camila Saboredo, jefa del Departamento de Juventud, se refirió al intenso trabajo de planificación que demandó el desembarco del programa: «Desde que comenzamos con el contacto con las instituciones, venimos trabajando desde ya varios meses reuniéndonos con las distintas áreas para diagramar minuciosamente todo lo que tiene que ver con la convocatoria, las bases y condiciones y demás cuestiones relacionadas al proyecto para que hoy finalmente sea una realidad abierta a los vecinos».

Asesorías, los cuatro ejes temáticos y el rol de ECU

Héctor Rivero, director de Proyectos Ambientales del municipio, brindó precisiones técnicas sobre cómo se dinamizará la propuesta en el territorio: «Mañana mismo vamos a tener un encuentro con jóvenes de la ciudad a través de ECU (Estudiantes Concordienses Unidos) en las instalaciones del Centro de Convenciones, donde comunicaremos directamente las modalidades y formas de participación».

Rivero detalló que los interesados ya pueden acceder al formulario de inscripción digital para descargar las bases, condiciones y la plantilla de solicitud de fondos. «Los postulantes tendrán la posibilidad de acceder primero a asesorías y mentorías estratégicas para pulir sus propuestas antes de que sean declaradas admisibles para la selección final», explicó el funcionario.

Las iniciativas presentadas deberán estar obligatoriamente alineadas con el Plan Local de Acción Climática Concordia 2021-2030, contemplando acciones de educación y concientización, y enmarcadas en uno de los siguientes cuatro ejes de acción:

Gestión sostenible de residuos y economía circular.

Energías renovables y eficiencia energética.

Biodiversidad, infraestructura verde y adaptación al cambio climático.

Educación para la acción climática.

Requisitos y sistema de «padrinazgo» para que nadie se quede afuera

La convocatoria está dirigida a propuestas ejecutadas por equipos de un mínimo de tres jóvenes de entre 15 y 24 años. Como requisito administrativo, cada proyecto debe contar con el respaldo de una organización patrocinadora sin fines de lucro con personería jurídica y papeles en regla (tales como asociaciones civiles, fundaciones, cooperadoras escolares, clubes sociales o deportivos y universidades). Cada entidad podrá avalar un máximo de tres proyectos.

Ante la consulta de 7Páginas sobre qué ocurre con aquellos jóvenes independientes que tienen excelentes ideas pero no forman parte de ningún espacio, Rivero aclaró que el programa contempla una alternativa inclusiva: «Está la posibilidad de que consigan una institución que los apadrine. Pueden solicitar a cualquier organización sin fines de lucro de la ciudad que actúe como patrocinadora para que de ese modo no se queden afuera de la convocatoria».

Finalmente, desde la organización adelantaron que ya está planificada una semana intensiva de mentorías técnicas y administrativas colectivas para orientar a los chicos en la redacción final de sus carpetas, cuyas fechas y locación física confirmada se difundirán en todos los medios locales durante los próximos días.

Cabe mencionar que las bases del programa, los formularios y los canales de consulta directa ya se encuentran habilitados a través de las plataformas digitales oficiales de la Secretaría de Ambiente y el Departamento de Juventud de la Municipalidad de Concordia.