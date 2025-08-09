Concordia: Esclarecen un robo y detienen a una mujer por venta de drogas

Los procedimientos se concretaron en diferentes domicilios de la ciudad: uno en inmediaciones de calles Chile y Alem, y otro en la intersección de Bernardo de Irigoyen y Humberto Primo. Durante los operativos, los uniformados incautaron 41 envoltorios de cocaína, dos teléfonos celulares, una hoja con anotaciones y una suma de dinero en efectivo.

Como resultado, fue aprehendida una mujer de 33 años, acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, todo con conocimiento del fiscal interviniente, Dr. Martín Nuñez.

Desde la fuerza policial se dijo a 7Paginas, que esta investigación permitió no solo avanzar en el esclarecimiento del robo denunciado, sino también desbaratar un punto de venta de drogas en la ciudad.