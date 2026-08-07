Concordia: este domingo comienza el Mes del Niño con espectáculos, juegos y sorteos

La Municipalidad de Concordia dará inicio este domingo 9 de agosto al Mes del Niño, una propuesta destinada a las infancias y sus familias que contará con espectáculos, juegos, actividades recreativas, golosinas, regalos y sorteos.

La jornada inaugural se desarrollará desde las 14 horas en el Parque Ferré, con entrada libre y gratuita. La iniciativa es organizada por la Subsecretaría de Educación y Cultura, junto a distintas áreas municipales, y tiene como objetivo generar espacios de encuentro y recreación en distintos puntos de la ciudad.

Una tarde con espectáculos y juegos

Durante la primera jornada, el escenario del Parque Ferré recibirá a reconocidos artistas locales con una programación especialmente preparada para los más chicos.

Los espectáculos previstos son «Las Andanzas de la Payasa Mandarina», «Chucu y sus Amigos», «Los Tinguiritas» y «Circópatas», que ofrecerán una combinación de humor, música, circo y juegos.

Además, habrá estaciones recreativas y didácticas, diferentes propuestas lúdicas, entrega de golosinas y regalos sorpresa. Uno de los momentos más esperados será el sorteo de bicicletas entre los participantes.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es fortalecer los espacios públicos como lugares de encuentro para las familias, promoviendo el juego, la cultura y la participación comunitaria.

El Mes del Niño recorrerá distintos barrios

La programación continuará durante los siguientes domingos de agosto en diferentes sectores de Concordia:

Domingo 16 de agosto: Plaza Barrio Constitución.

Domingo 23 de agosto: Plaza del Asentamiento La Bianca.

Domingo 30 de agosto: Parque Central «Viñedos Moulins».

De esta manera, la Municipalidad busca llevar las actividades a distintos barrios y facilitar que niños y familias puedan participar de las celebraciones sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una tarde en familia, con entrada libre y gratuita, en el marco de una propuesta que combinará espectáculos, juegos, cultura y diversión durante todo agosto.

Prensa municipal