Concordia: este viernes comienza el mantenimiento en la Planta Potabilizadora y se interrumpe el suministro de agua

Según se indicó a 7Paginas, las tareas se extenderán hasta la tarde del sábado 9, período en el cual se suspenderá la producción de agua potable. Por este motivo, el organismo solicitó a los vecinos extremar el cuidado del recurso durante la interrupción.

Entre las recomendaciones, EDOS pidió:

Cerrar bien las canillas luego de usarlas.

No dejar correr el agua mientras se lavan las manos o los dientes.

Postergar el uso de lavarropas y lavavajillas.

Reutilizar el agua en distintas tareas domésticas.

Revisar que no existan pérdidas o goteos en el hogar.

Desde el ente remarcaron a 7Pagnas, que estas acciones ayudarán a atravesar el período de corte sin mayores inconvenientes y permitirán que, una vez finalizado el mantenimiento, el servicio retorne con mejores condiciones para todos los usuarios.