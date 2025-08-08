7PAGINAS

Jueves 7 de agosto de 2025
Concordia: este viernes comienza el mantenimiento en la Planta Potabilizadora y se interrumpe el suministro de agua

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informó que a partir de este viernes al mediodía se iniciarán trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora de Concordia, con el objetivo de optimizar el servicio de agua en toda la ciudad.
Según se indicó a 7Paginas, las tareas se extenderán hasta la tarde del sábado 9, período en el cual se suspenderá la producción de agua potable. Por este motivo, el organismo solicitó a los vecinos extremar el cuidado del recurso durante la interrupción.

Entre las recomendaciones, EDOS pidió:

Cerrar bien las canillas luego de usarlas.

No dejar correr el agua mientras se lavan las manos o los dientes.

Postergar el uso de lavarropas y lavavajillas.

Reutilizar el agua en distintas tareas domésticas.

Revisar que no existan pérdidas o goteos en el hogar.

Desde el ente remarcaron a 7Pagnas, que estas acciones ayudarán a atravesar el período de corte sin mayores inconvenientes y permitirán que, una vez finalizado el mantenimiento, el servicio retorne con mejores condiciones para todos los usuarios.