Concordia: Este viernes debuta el jugador de Premier Padel, Franco Dal Bianco

Este viernes se producirá uno de los momentos más esperados del torneo: a las 20 horas debutará Franco Dal Bianco, jugador del circuito Premier Padel, quien enfrentará a Lautaro Mambrini, ganador de uno de los últimos torneos profesionales disputados en Concordia.

En cuanto a la actuación local, los jugadores concordienses lograron avanzar de ronda en primera instancia, pero quedaron eliminados en semifinales de la etapa clasificatoria, cerrando igualmente una participación competitiva ante duplas de alto nivel.

Otro de los debuts destacados de la jornada del viernes será el de Bautista Cossi Calgaro, quien accedió al cuadro principal tras ganar su lugar en el torneo clasificatorio disputado el último fin de semana en el World Padel Center.

La actividad continuará este viernes desde las 12 horas con las finales de la clasificación, mientras que a partir de las 17.30 comenzarán los partidos del cuadro principal.

El AJPP 7000 continúa consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional, con una convocatoria de público sin precedentes para un torneo profesional en Concordia

Por Mariano Bradanini