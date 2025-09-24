Concordia: estudiantes de piano de la UADER ofrecerán una muestra abierta al público

Se trata de un encuentro que reunirá a estudiantes de piano de la FHAyCS junto a jóvenes músicos invitados de reconocidas instituciones de enseñanza musical de la ciudad, como Amadeus, Abbey Road, Conservatorio Clementi y El Garage.

El repertorio será amplio y variado, con interpretaciones solistas y grupales que recorrerán desde los clásicos universales como Beethoven y Chopin, hasta destacados referentes de la música argentina como Astor Piazzolla y Fito Páez.

La organización de esta propuesta artística está a cargo de los docentes Bruno D’Amato, Esperanza Arigós, Nehuén Benítez, Pablo Kauffmann y Emanuel Boscchio, quienes resaltaron que la muestra busca ser un espacio de encuentro y formación compartida para estudiantes y público en general.

La entrada será libre y gratuita, invitando a todos los vecinos de Concordia a disfrutar de una noche de música de calidad y de jóvenes talentos en pleno crecimiento.

Redaccion de 7Paginas