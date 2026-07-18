Concordia estuvo casi 12 horas sin energía: la Cooperativa Eléctrica explicó que el corte se originó por fallas en las líneas provenientes de Salto Grande

El fuerte temporal que azotó a Concordia durante la madrugada de este sábado dejó a toda la ciudad sin suministro eléctrico durante casi 12 horas. Desde la Cooperativa Eléctrica de Concordia informaron a 7Paginas que la interrupción del servicio se produjo como consecuencia de fallas en las líneas de abastecimiento provenientes de Salto Grande, afectadas por las intensas condiciones meteorológicas.

Según lo expresdo en dicho informe, el corte general comenzó aproximadamente a las 3:15 de la madrugada y el servicio comenzó a normalizarse de manera paulatina alrededor de las 15:30 horas.

El temporal dejó fuera de servicio las líneas de abastecimiento

Desde la Cooperativa explicaron que la ciudad quedó sin alimentación eléctrica debido a desperfectos registrados en las líneas que llegan desde Salto Grande, producto del violento temporal que afectó la región.

A esta situación se sumó la imposibilidad de recibir energía desde el sur, a través del sistema que abastece desde Colonia Elía, por lo que Concordia quedó sin suministro desde ambas vías de alimentación.

«El corte ocurrió por la falta de abastecimiento de energía debido a fallas en las líneas que vienen de Salto Grande, producto de la fuerte tormenta ocurrida en la zona. Tampoco se recibió energía desde el Sur (Colonia Elía). En consecuencia, todas las líneas, tanto las del sur como las del norte, estuvieron fuera de servicio», señalaron desde la entidad.

Graves daños en la red de distribución

Además de afectar el sistema de transporte de energía, el temporal provocó importantes daños en la infraestructura de distribución dentro de la ciudad.

Las intensas ráfagas de viento y la fuerte actividad eléctrica ocasionaron la caída de árboles de gran porte, voladuras de techos y numerosos desperfectos sobre el tendido eléctrico, complicando aún más las tareas de restitución del servicio.

La Cooperativa colaboró con la reposición

Desde la entidad también indicaron que la distribuidora provincial se vio limitada en su capacidad operativa debido a la magnitud de los daños registrados en distintos puntos de la provincia.

Ante ese escenario, la Cooperativa Eléctrica de Concordia desplegó sus propios móviles, operarios y técnicos para colaborar en las maniobras necesarias que permitieron restablecer el suministro en la ciudad.

Las cuadrillas trabajaron durante toda la jornada en distintos sectores afectados por la caída de árboles, postes y cables del tendido eléctrico.

Reunión con autoridades municipales

Durante la tarde de este sábado, autoridades de la Cooperativa Eléctrica participaron de una reunión en la Municipalidad de Concordia, donde brindaron un informe sobre la situación del servicio, el estado del sistema de distribución y las tareas que continúan ejecutándose para normalizar completamente el suministro.

Mientras tanto, las cuadrillas permanecen trabajando en distintos barrios donde aún se registran inconvenientes puntuales derivados de los daños ocasionados por el temporal que afectó a Concordia y gran parte de la región.