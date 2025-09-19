Concordia: finalizó el Curso Anual de Controladores de Admisión y Permanencia en eventos

El programa formativo, enmarcado en la Ley Nacional N.º 26.370 y la Ordenanza Municipal N.º 36.025, incluyó contenidos vinculados a normativa legal vigente, control de entorno y prevención situacional, diversidad y mediación en conflictos, seguridad en espectáculos deportivos, técnicas de defensa personal, uso de extintores y protocolos de evacuación.

La aprobación del examen final constituye un requisito esencial, ya que habilita a los cursantes a obtener la credencial oficial para ejercer como Controladores de Admisión y Permanencia.

El Secretario de Gobierno, Luciano Dell´Olio, valoró la importancia de la capacitación:

“La función que cumplen en la sociedad es de suma relevancia, porque son un eslabón más en garantizar estándares de seguridad en eventos, fortaleciendo la prevención de situaciones de riesgo y promoviendo una convivencia más segura”.

En la misma línea, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Purgart, subrayó, “Esto refleja el compromiso que la Municipalidad tiene con la seguridad pública. Cada año se elevan las exigencias para los participantes, y nuestro desafío es dotarlos de más herramientas para responder a las demandas de la comunidad”.

De la actividad participaron también el Director de Prevención y Seguridad, Martín Amiano, junto a capacitadores y autoridades municipales.